Test OnePlus Nord 2 : le meilleur choix de 2021 pour un smartphone à moins de 400 €

Avec le Nord 2, OnePlus modifie drastiquement son smartphone de milieu de gamme, grâce à plusieurs améliorations significatives par rapport à son prédécesseur : nouveau design, processeur plus performant, son stéréo, capteur photo de 50 mégapixels et – surtout – une plus grosse batterie, qui se recharge à la vitesse de l’éclair.

9/10 OnePlus Nord 2 399€ On aime Processeur Mediatek Dimensity 1200 performant

Chargeur 65 watt

Bonne qualité d'affichage

Haut-parleurs stéréo

Photos de qualité

Touche Alert Slider

Bonne autonomie On n’aime pas Pas de prise casque

Pas de cartes microSD

Disparition du capteur photo frontal grand angle Verdict : Après avoir fait un tabac l’année dernière, le OnePlus Nord revient dans une deuxième mouture, qui présente deux principales nouveautés : des performances améliorées, grâce à un processeur Mediatek performant, et une recharge hyper rapide de la batterie, par l’intermédiaire d’un chargeur de 65 watt (qui recharge en seulement 30 minutes une batterie de plus grosse capacité que le Nord premier du nom). De plus, le smartphone offre désormais un son stéréo et embarque un nouveau capteur photo principal, qui s’avère performant. Seule ombre au tableau, la disparition du capteur frontal grand angle, ce qui est dommage, car il s’agissait d’une originalité intéressante du premier OnePlus Nord. Bref, compte tenu de son prix raisonnable, on ne peut pas vraiment blâmer l’absence de mode 120 Hz pour l’écran OLED, de certification d’étanchéité ou d’un capteur équipé d’un zoom optique. Néanmoins, le constructeur aurait peut être pu ré intégrer la prise casque, comme il l’a récemment fait sur le OnePlus Nord CE 5G. plus

L’année dernière, exactement à la même époque qu’aujourd’hui, le constructeur chinois OnePlus lançait son smartphone appelé Nord, un modèle de milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité/Prix. Pour rappel, le OnePlus Nord était décliné en deux versions : avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage pour 399 € et avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage pour 100 € de plus, soit 499 €.

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Depuis, OnePlus a commercialisé plusieurs déclinaisons de ce smartphone qui avait su séduire les utilisateurs. On a vu ainsi défiler les Nord N10, Nord N100, puis – plus récemment – le OnePlus Nord CE, que nous avons testé il y a quelques semaines seulement. Ces smartphones avaient pour mission de compléter l’offre d’entrée de gamme et de milieu de gamme du constructeur, avec des prix inférieurs à 399 €.

D’ici à la rentrée, l’offre sera simplifiée, puisque seuls subsisteront au catalogue français les OnePlus Nord CE (329 €) et OnePlus Nord 2, qui sont bien sur tous les deux compatibles avec la 5G.

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, c’est donc le véritable successeur du Nord, appelé logiquement et simplement Nord 2, qui est sur le point d’arriver dans les boutiques. Les pré commandes débutent aujourd’hui, pour un début de commercialisation effectif seulement quelques jours plus tard. Si le prix du OnePlus Nord 2 est identique à celui modèle de l’année dernière à son lancement (dans les mêmes deux configurations), le nouveau smartphone s’annonce encore plus intéressant, car plus complet. En outre, dans le cadre d’une offre de lancement, le smartphone sera accompagné gratuitement des écouteurs OnePlus Buds Z, pour tout achat réalisé avant le 27 juillet. Le OnePlus Nord 2 constituera-t-il la bonne affaire de l’été ?

Un design plus haut de gamme

Vu de dos, le OnePlus Nord 2 n’a plus vraiment grand chose à voir avec le smartphone lancé en juillet 2020. En effet, le constructeur a modifié ordonnancement du bloc optique. Du coup, le nouveau Nord ressemble désormais comme deux gouttes d’eau au OnePlus 9, qui – rappelons le – a été mis sur le marché il n’y a que trois mois (lire notre test du OnePlus 9).

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On note toutefois une petite différence entre le Nord 2 et son grand frère : la largeur du bloc optique a été réduite, puisque le constructeur a déplacé le flash, pour le placer à côté du troisième capteur photo (monochrome, assez inutile !). Pour le reste, le smartphone mesure 15,9 x 7,3 x 0,8 cm, pour un poids de 189 grammes.

OnePlus Nord 2 vs OnePlus 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide OnePlus Nord 2 vs OnePlus 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide OnePlus Nord 2 vs OnePlus 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’écran et le dos du OnePlus Nord 2 sont tous les deux protégés par un revêtement de type Gorilla Glass 5. A l’arrière, le verre s’avère assez brillant et plutôt glissant. En outre, il retient assez bien les traces de doigts, même si celles-ci sont assez peu visibles avec le coloris bleu clair du modèle que nous avons testé. Pour le reste, le cadre qui effectue la jonction entre les deux faces est quant à lui réalisé en plastique.

On peut souligner que si le OnePlus Nord CE se distinguait par le retour de la prise casque et la disparition de la touche Alert Slider, le Nord 2 reprend les caractéristiques du premier Nord en faisant à nouveau disparaître la prise casque et en ré intégrant la touche Alert Slider, qui – rappelons le – est particulièrement pratique pour passer très rapidement en mode vibreur ou en mode silencieux (sans passer par les menus d’Android).

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A l’avant, le OnePlus Nord 2 se distingue également d’un seul coup d’œil de son prédécesseur, puisque le capteur frontal grand angle n’est plus de la partie. Un seul capteur subsiste. En revanche, le lecteur d’empreintes digitales, placé directement sous la dalle OLED, à l’instar de la plupart des smartphones actuels, est bien sur toujours présent.

Autre différence avec le premier Nord, le son est désormais restitué en stéréo, par l’intermédiaire de deux haut-parleur : le premier est placé en haut de l’écran alors que le second est situé à côté du port USB. Ce dernier diffuse donc le son non pas en direction de l’utilisateur comme le premier, mais vers la droite. En pratique, le son délivré bénéficie d’une bonne puissance. Toutefois, comme très souvent, les basses sont très en retrait, ce qui peut rendre le son quelque peu criard à fort volume…

Signalons enfin que le OnePlus Nord 2 peut accueillir deux cartes Nano SIM, mais pas de cartes microSD…

Un affichage plutôt lumineux et bien calibré

Du côté de l’affichage, peu voire aucun changement depuis le Nord premier du nom ! En effet, l’écran du smartphone mesure toujours 6,43 pouces de diagonale, et les images sont affichées en mode Full HD+ (soit 1080 x 2400 pixels), dans un format 20:9 des plus classiques.

Bien sur, grâce à la technologie OLED, les films et les photos bénéficient de superbes couleurs et de noirs parfaits, d’une profondeur abyssale. Et l’écran supporte toujours une fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz (aucun smartphone commercialisé à 399 € ne propose actuellement de mode 120 Hz, pour l’instant !).

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Dans les paramètres d’affichage, on a le choix entre deux modes : Doux et Vif. Nous les avons mis à l’épreuve, à l’aide notre sonde X-Rite i1Display Plus Pro, qui a permis de réaliser diverses mesures. Tout d’abord, nous avons pu constater que la luminosité maximale est dans les deux cas légèrement supérieure à 500 nits (511 en mode Doux et 516 en mode Vif).

C’est un (bon) résultat qui devient assez courant ces derniers mois, comme le montrent nos test récents :

En ce qui concerne la température des couleurs, quel que soit le mode sélectionné, la valeur moyenne mesurée se situe aux alentours de 7500 K, ce qui s’avère un peu plus élevé que la valeur de 6500K qui symbolise un affichage neutre. Cela traduit le fait que les couleurs affichées sont légèrement froides et tirent donc vers le bleuâtre (sans que cela soit gênant néanmoins !). Si ce détail vous perturbe réellement, il est toujours possible de modifier manuellement la température des couleurs dans les paramètres d’affichage.

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, la fidélité des couleurs est respectée, surtout en mode Doux, puisque le Delta E moyen mesuré est de 2,6. Cette valeur étant inférieure à 3, elle est satisfaisante pour ceux qui tiennent à bénéficier d’un affichage réaliste, avec des couleurs très proches des teintes théoriques idéales. Et, comme son nom le laisse présager, le mode Vif se souci un peu moins du réalisme des couleurs et ce la se confirme par un Delta E moyen de 3,5 (un peu moins satisfaisant donc !).

Des performances à la hauteur d’un Snapdragon 870

A l’instar de l’Oppo A94, qui embarque un processeur Mediatek Dimensity 800U, le OnePlus Nord 2 s’est éloigné de Qualcomm (le premier Nord exploitait la puce Snapdragon 765G). Ainsi, c’est la puce Mediatek Dimensity 1200 qui se retrouve aux commandes du Nord 2. Est ce un bonne opération pour l’utilisateur du point de vue des performances ?

Si on se fie aux performances brutes, mesurées par diverses applications de benchmarking, la réponse est positive, aussi bien pour des tâches bureautiques et que les jeux en 3D. Signalons que la puce graphique Adreno, que l’on trouve dans les processeurs Snapdragon, est en l’occurrence remplacée par un circuit Mali G77.

Snapdragon 765 Snapdragon 870 Dimensity 1200 Snapdragon 888 3D Mark Wild Life 1639 4234 4292 5872 3D Mark Wild Life Extreme 336 1229 1301 1577 PC Mark 8924 12911 12714 14611 Geekbench 588 / 1867 1022 / 3415 845 / 3138 1118 / 3587 Architecture 1 x 2,4 GHz + 2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz + Adreno 620 1 x 3,2 GHz, 3 x 2,4 GHz, 4 x 1,8 GHz + Adreno 650 1 x 3,0 GHz, 3 x 2,6 GHz, 4 x 2,0 GHz + Mali G77 1 x 2,84 GHz, 3 x 2,42 GHz, 4 x 1,8 GHz + Adreno 660

Et comme le montre le tableau ci-dessus, les performances de la puce de Mediatek Dimensity 1200 n’a rien à envier à celles du Snapdragon 870 de Qualcomm, qui a succédé au Snapdragon 865, lui même très répandu dans les smartphones haut de gamme au second semestre de l’année dernière. Les performances ont donc fait un net bon en avant par rapport au Snapdragon 765G du OnePlus Nord.

En revanche, la puce Dimensity 1200 reste nettement en retrait par rapport au processeur Qualcomm le plus véloce actuellement, le Snapdragon 888, que l’on a pu rencontrer dans le Sony Xperia 1 III, les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 ultra, les OnePlus 9 et 9 Pro ou encore les Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip.

En pratique, la puce de Mediatek permet de jouer dans de très bonnes conditions. Par exemple, avec Fortnite, on a le choix entre deux options : bénéficier d’un affichage très fluide, avec jusqu’à 60 images par seconde (le compteur est quasiment tout le temps bloqué à cette valeur !), avec une qualité graphique Moyenne, ou profiter d’une meilleure qualité graphique (mode Epique), mais avec « seulement » 30 images par secondes.

De réelles aptitudes photographiques

Pour la photo, on note quelques différences entre le Nord de l’année dernière et le modèle 2021. Tout d’abord, on passe de 4 à 3 capteurs (le capteur de profondeur a disparu et il ne reste que le capteur monochrome, qui ne sert pas à grand chose !).

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, en ce qui concerne le capteur principal, on passe désormais à une définition de 50 mégapixels, avec une focale de 26 mm. Bon point, ce dernier dispose d’un système de stabilisation optique (OIS), afin de réduire les photos floues. Il s’agit d’un modèle IMX 776 de Sony, le même que celui des OnePlus 9 et 9 Pro, par exemple, alors que le Nord premier du nom était équipé du Sony IMX586 (48 mégapixels). Par défaut, ce capteur réalise des clichés en 12,5 mégapixels. Le capteur principal est complété par un capteur grand angle de 8 mégapixels.

OnePlus Nord 2 – Grand Angle Sony Xperia 1 III – Grand angle OnePlus Nord 2 – Capteur principal Sony Xperia 1 III – Capteur principal

De jour, le capteur grand angle et le capteur principal réalisent des clichés de bonne qualité. On note toutefois qu’ils ont tendance a assez fortement relever le niveau global de la luminosité, ce qui n’est pas vraiment indispensable. En effet, si cela peut fait apparaître certains détails, que l’on voit moins dans les photos prises avec le Xperia 1 III de Sony (sur le tronc d’arbre par exemple dans les exemples ci-dessus), les couleurs de la scène ne sont pas fidèles à la réalité. Est-ce grave ? Pas vraiment pour un grand nombre d’utilisateurs vraisemblablement, car les couleurs sont vives et agréables à regarder. Comme on le verra un peu plus loin, le phénomène est encore plus fort de nuit

OnePlus Nord 2 – Zoom Numérique 2x OnePlus Nord 2 – Zoom Numérique 5x Sony Xperia 1 III – Zoom Optique 4,4x OnePlus Nord 2 – Zoom Numérique 10x Sony Xperia 1 III – Zoom numérique 12,5x

Si le OnePlus Nord 2 n’embarque toujours pas de capteur téléobjectif doté d’un zoom optique, il est possible d’exploiter un zoom numérique, dont le facteur de grossissement peut aller jusqu’à 10x. Toujours en plein jour, avec le zoom numérique 2x, les résultats procurent satisfaction. Toutefois, si on pousse un peu plus le zoom, pour atteindre un facteur de grossissement de 5x, les images deviennent plus difficilement inexploitables. En effet, les contours des éléments de l’image apparaissent alors très grossiers, ce qui se voit particulièrement lorsque l’image est affichée à 100 %. Or ce n’est pas le cas quand on la regarde sur l’écran d’un smartphone.

Capteur grand angle Capteur principal Zoom numérique 2x Zoom numérique 5x Zoom numérique 10x

L’utilisation du zoom numérique 5x peut donc être envisagée lorsqu’il s’agit de partager ses photos sur Instagram ou WhatsApp. En revanche, il est préférable de ne pas essayer de voir plus loin. Car le zoom numérique 10x délivre des photos tellement approximatives qu’elles semblent sortir d’une bande dessinée ! On voit bien sur les images ci-dessus que le zoom numérique 12,5x du Sony Xperia 1 III est nettement plus performant (ce qui est à priori bien normal compte tenu de la différence de prix entre les deux smartphones).

Capteur grand angle Capteur Principal Zoom numérique 2x Zoom numérique 5x

Pour prendre des photos dans une pièce peu éclairée ou le soir, le mode Nuit met à profit un temps d’exposition de 5 secondes, pendant lesquelles il faut rester le plus immobile possible, pour que les capteurs engrangent le plus de lumière possible. Malgré cela (il n’est pas toujours aisé de ne pas bouger pendant ces quelques secondes), on constate que les clichés réalisés sont d’assez bonne qualité dans l’ensemble, sans photos floues.

Capteur grand angle Capteur principal Zoom numérique 2x Zoom numérique 5x

A la différence du capteur principal, qui réalise des photos de 12,5 mégapixels en combinant les pixels 4 par 4 afin de booster la luminosité globale, le grand angle n’exploite pas la technique du Quad Pixel Bining. Ses clichés apparaissent donc plus sombres, avec un éclairage et des couleurs plus fidèles à la réalité.

En fait, ce sont les photos réalisées avec le capteur principal qui ne sont pas très réalistes, puisque leur luminosité est artificiellement boostée. La colorimétrie générale de la scène s’en trouve nettement modifiée. C’est le prix à payer pour faire apparaître des détails qui resteraient dans l’ombre sans la technique du Quad Pixel Bining…

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Selon les situations, l’utilisation du zoom numérique 2x peut s’envisager la nuit, car la perte de précision demeure acceptable. En revanche, le zoom 5x ne permet pas d’obtenir – la plupart du temps – des clichés satisfaisants.

A l’avant, le Nord 2 n’a pas reconduit le capteur grand angle du premier modèle. Il n’intègre donc plus classiquement qu’un seul capteur de 32 mégapixels, le Sony IMX 615. Ce dernier permet de capturer des selfies de bonne qualité, et de les agrémenter à l’aide de divers filtres, comme l’effet Bokeh (flou appliqué à l’arrière plan) ou le mode Couleur AI, qui fait basculer toute l’image en noir et blanc à l’exception de la personne photographiée. Ce dernier effet fonctionne avec les capteur avant et arrière.

Enfin, en ce qui concerne les vidéos, le OnePlus Nord 2 reste sur un mode de fonctionnement assez basique, avec des séquences en 4K capturées en 30 images par seconde. Seule petite originalité, le mode Dual View, qui permet de filmer simultanément avec les capteurs avant et arrière…

Une autonomie satisfaisante

Avec ce nouveau Nord, OnPlus a apporté deux nouveautés de taille. Tout d’abord, le constructeur a boosté la capacité de la batterie de 10 %, puisque celle-ci passe de 4115 mAh à 4500 mAh. Comme le processeur Dimensity 1200 est plus performant que le Snapdragon 765G, ce n’est pas du luxe. D’autre part, le smartphone est désormais en mesure de recharger sa batterie à très grande vitesse, grâce à un adaptateur de 65 watt (contre 30 watt pour le premier modèle).

Concrètement, cela se traduit par une autonomie qui atteint 12 heures et 16 minutes, en mode 60 Hz, avec le test intégré à l’application PC Mark, qui exécute en boucle diverses tâches bureautiques et multimédia (et qui s’arrête lorsque la batterie arrive à 20 % de sa capacité).

En mode 90 Hz, cette autonomie passe à 8 heures et 49 minutes. Cela constitue donc une baisse de l’autonomie d’environ 30 %.

Le résultat obtenu en mode 60 Hz s’avère donc plutôt bon. On peut le comparer avec les durées de fonctionnement du realme GT ou du OnePlus 9 (tous les deux équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 888) lors du même test : respectivement 9 h 58 min et 11 h 11 min. En revanche, ces deux smartphones, dotés eux aussi d’une batterie de 4500 mAh ont fonctionné plus de 9 heures en mode 120 Hz…

En pratique, une vidéo de 2 heures, lue en streaming depuis Netflix, fait baisser la charge de la batterie de 13 %. On peut donc estimer l’autonomie vidéo avec une pleine charge d’environ 15 heures et 23 minutes ! C’est autant que l’autonomie vidéo constatée sur le OnePlus 9, alors que le realme GT peut lire environ 20 heures de vidéo avant d’être totalement déchargé.

Bien sur, lorsqu’il s’agit de jouer, l’autonomie est nettement plus faible. Ainsi, une heure de fusillade sous Fornite fait baisser le niveau de la batterie d’environ 23 %. Un joueur acharné ne pourrait donc pas envisager une séance de plus de 4 heures avant de devoir reconnecter le smartphone à une prise secteur.

Au final, l’autonomie du OnePlus Nord 2 est d’un un peu moins de deux jours, si on joue et regarde un film chaque jour, tout en prenant quelques photos et en surfant sur le Web et les réseaux sociaux. Elle peut être poussée à deux jours de fonctionnement dans le cadre d’une utilisation multimédia plus modérée.

Pour ce qui est de la recharge de la batterie, l’adaptateur de 65 watt fourni fait des miracles. Ainsi, 63 % de capacité de la batterie est retrouvée après seulement 15 minutes de charge ! Puis, on passe à 79 % après 20 minutes et 94 % en 25 minutes. La recharge est totale en une demie heure ! C’est particulièrement pratique pour ceux qui ont l’habitude d’oublier de recharger leur smartphone pendant la nuit.