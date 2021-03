Xiaomi Mi Band 6 : une photo officielle du bracelet connecté dévoile un design similaire au Mi Band 5

Xiaomi devrait lancer le Mi Smart Band 6 très bientôt. Il a déjà été certifié en Inde, en Indonésie et les premières fuites rapportent que le bracelet connecté va avoir droit à un écran plus grand et un suivi d’activité amélioré.

XIaomi Mi Band 6 – Crédit : Déclaration de conformité de l’UE

Les bracelets connectés de Xiaomi sont très populaires. En effet, chaque génération est un véritable succès commercial, et il devrait en être de même pour la Mi Band 6. Le fabricant chinois ne possède pas que des bracelets dans son catalogue, puisque Xiaomi a récemment présenté la Mi Watch, sa montre connectée ronde avec 16 jours d’autonomie. Celle-ci avait été rejoint quelques mois plus tard par la Mi Watch Lite, la nouvelle montre de Xiaomi à 69,99 euros.

La photo de la nouvelle génération du bracelet a été découverte dans la déclaration de conformité de l’UE. Elle dévoile un design très similaire au Mi Band 5 de 2020, du moins sur le côté. On peut voir que le bracelet est accompagné de son chargeur magnétique, qui avait été introduit sur la génération précédente.

Que sait-on du Xiaomi Mi Band 6 ?

En ce qui concerne les caractéristiques du Mi Band 6, le bracelet de fitness est censé être équipé d’un capteur SpO2 pour mesurer le niveau de saturation en oxygène du sang, ainsi que d’un GPS intégré. De plus, il devrait être doté d’un écran AMOLED plus grand et de nouveaux modes d’entrainement incluant davantage de sports. Le bracelet devrait également être compatible avec l’assistant personnel virtuel Amazon Alexa.

Comme chaque année, le Xiaomi Mi Band 6 sera disponible en deux versions – une pour la Chine (XMSH16HM avec NFC) et une pour le marché mondial (XMSH15HM, sans NFC).

Le Mi Band 6 va concurrencer directement des bracelets connectés comme l’Honor Band 5, le Huawei Band 4 Pro, l’OPPO Band, et bientôt le OnePlus Band, dont la sortie se fait toujours attendre en France. Comme la génération précédente, on s’attend à ce qu’il soit commercialisé en France à 49,99 euros d’ici quelques semaines.

Source : EU Declaration Of Conformity