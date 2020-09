Xiaomi présente la Mi Watch, sa montre connectée ronde avec 16 jours d’autonomie

Xiaomi ne commercialisait jusqu’à présent que des bracelets connectés en France. La marque chinoise a d’ailleurs récemment lancé le Mi Band 5 à 49,99 euros. La Mi Watch est donc une première incursion pour Xiaomi sur notre marché des montres connectées.

La Mi Watch est très similaire à la Huami Amazfit GTR 2 qui a été dévoilée il n’y a pas longtemps. En effet, la Mi Watch est aussi équipée d’un écran rond 1,39″ AMOLED avec une définition de 454 x 454 pixels et une luminosité maximale de 450 nits. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 100 designs de cadrans différents.

Xiaomi Mi Watch – Crédit : Xiaomi

Pour alimenter cet écran, la montre intelligente dispose d’une batterie de 420 mAh qui permet jusqu’à 16 jours d’autonomie. La montre se recharge grâce à un chargeur magnétique comme sur la Mi Band 5.

La montre se veut très légère, avec un poids de seulement 32 g et des dimensions de 45.9 x 53.35 x 11.8 mm. Elle est capable de résister à une pression de 5 ATM, ce qui équivaut à 50 mètres sous l’eau. Cela vous permettra de la porter à la piscine, sous la pluie ou sous la douche.

De nombreuses fonctionnalités pour le sport

Grâce à un bouton dédié pour le sport, la Mi Watch permet aux utilisateurs d’accéder instantanément à 117 modes d’exercice. La montre permet de suivre 24h sur 24 de nombreux paramètres de santé essentiels. En effet, la Mi Watch permet un suivi précis du rythme cardiaque, un contrôle du niveau d’oxygène dans le sang, comme sur la nouvelle Apple Watch Series 6. Vous aurez aussi accès à des indicateurs sur les cycles de sommeil, les niveaux de stress et les niveaux d’énergie.

Les utilisateurs peuvent également contrôler leur smartphone à distance pour prendre des photos et recevoir des messages et des notifications. La Mi Watch dispose d’un GPS, une boussole géomagnétique intégrée et un baromètre pour suivre la pression de l’air et l’altitude.

En plus de prendre en charge Google Assistant, la montre est également compatible avec Alexa. Elle est aussi compatible avec la norme Bluetooth 5.0.

La montre est disponible en France au prix de 129,99 euros et différentes couleurs de bracelet sont proposées : blanc crème, bleu marine et noire.

Source : Xiaomi