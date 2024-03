Xiaomi Mix Fold 4 : sa fiche technique prometteuse se dévoile, à quoi s’attendre ?

Xiaomi va revenir de plus belle sur le marché des smartphones pliants cette année avec le Mix Fold 4. Alors que les précédents modèles de la gamme se cantonnaient au marché chinois, il se murmure que le prochain flagship pourrait être lancé dans le monde entier. Il faudra toutefois attendre la confirmation officielle du constructeur avant de crier victoire. Dans un nouveau rapport, le leaker Digital Chat Station vient de dévoiler une flopée d’informations sur sa fiche technique supposée.

Xiaomi Mix Fold 4 : quelle fiche technique ?

Côté design, le successeur du Xiaomi Mix Fold 3 bénéficierait d’une nouvelle charnière qui permettrait de rendre la pliure centrale beaucoup plus discrète. Son châssis serait en outre plus robuste. Sous le capot, le smartphone serait propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Pour l’assister, le constructeur prévoirait jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Côté autonomie, le téléphone pliant pourrait compter sur une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 100 W.

Pour la partie photo, le Mix Fold 4 serait équipé d’un capteur grand-angle de 50 mégapixels avec ouverture fixe. Il serait aussi doté d’un nouveau capteur périscopique qui viendrait remplacer le module de 10 mégapixels (zoom x5) du modèle actuel. Le nouveau module devrait logiquement offrir de meilleurs rendus et permettre un grossissement plus conséquent.

Quand sortira le Xiaomi Mix Fold 4 ?

Par ailleurs, le smartphone aurait droit à la résistance à l’eau. Il prendrait en outre en charge une connexion satellitaire bidirectionnelle. Il est toutefois possible que la marque réserve certaines de ces fonctionnalités à son marché local. Quoi qu’il en soit, il faudra encore patienter quelques mois pour en avoir le cœur net.

Habituellement, Xiaomi présente ses nouveaux appareils pliants en août. Il est toutefois possible que le Mix Fold 4 soit dévoilé un peu plus tôt, GSMChina évoquant même un lancement en mai. En attendant d’en savoir plus, n’hésitez pas à parcourir notre guide d’achat des meilleurs smartphones Xiaomi disponibles sur le marché.

Xiaomi va lancer cette année le Mix Fold 4.

Il pourrait s’agir du premier smartphone pliant de la marque à sortir sur le marché international.

Une fuite vient de lever le voile sur une partie de sa fiche technique.

Source : Digital Chat Station