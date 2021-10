Meilleurs smartphones Xiaomi : quel modèle choisir ?

Au catalogue de Xiaomi, on trouve tellement de smartphones qu’on peut vite, au moment du choix, se sentir dépassé. En fonction de vos usages et de vos attentes en termes de budget, la rédaction vous aide à trouver le bon modèle.

Crédit Xiaomi

Chez Xiaomi, on apprécie les tarifs souvent attrayants pour des composants de dernière génération et des designs plutôt soignés. Avec un grand nombre de lancements annuels, un modèle chasse souvent l’autre en magasin et même en ligne. Il ne faut donc jamais trop traîner quand une référence sort vraiment du lot, d’autant plus que les promotions sont régulières et très intéressantes. Nous avons retenu pour vous les meilleurs smartphones Xiaomi actuellement en vente. Suivez le guide !

Xiaomi Redmi Note 10 5G Pour ceux qui veulent passer à la 5G sans se ruiner 229€ > Darty On aime Le confort de navigation grâce à l’écran rafraîchi à 90 Hz

La compatibilité 5G à prix plancher

La plate-forme à jour (Android 11 + MIUI 12)

La batterie de 5000 mAh pour une bonne autonomie

La compatibilité NFC et la présence d’un slot microSD On n’aime pas L’écran de technologie IPS au lieu de l’AMOLED

L’absence de charge rapide

L’absence d’objectif ultra grand-angle Verdict : Avec son équipement de bonne facture et son design réussi, le Redmi Note 10 5G se positionne comme un véritable champion de l’entrée de gamme, même si – il faut l’avouer – on lui préfère parfois son petit frère 4G, de plus en plus difficile à trouver en ligne ou en magasin. Si vous recherchez un smartphone peu coûteux, plutôt puissant et agréable d’emploi pour vous emmener vers le très haut débit, cet appareil est celui qu’il vous faut. Avec son écran 90Hz, la fluidité de navigation est garantie tandis que l’autonomie reste au rendez-vous.

Xiaomi Mi 11i Pour les amateurs de haut de gamme à prix cassé 599€ > Boulanger On aime Le superbe écran AMOLED de 6,67 pouces

La fluidité de navigation

La puissance du processeur haut de gamme

L’autonomie satisfaisante (batterie de 4520 mAh)

La connectivité dernier cri (5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6)

Les haut-parleurs de bonne qualité

La finesse du boîtier (7,8 mm)

La mémoire vive de 256 Go sur ce modèle On n’aime pas Le dos brillant qui prend la poussière et les traces de doigts

La charge rapide de « seulement » 30 W

L’ultra grand-angle à éviter de nuit Verdict : Plus récent et à peine moins éblouissant que le fleuron Mii 11 de Xiaomi, le Mi 11i s’avère tout aussi puissant avec son Snapdragon 888, le must des processeurs, avec en prime un prix revu à la baisse. Son écran AMOLED 120Hz, lumineux, est une réussite, son autonomie correcte et ses aptitudes photo satisfaisantes. Cette déclinaison ravira ceux qui préfèrent les écrans plats aux écrans incurvés, soit un design haut de gamme très classique, mais à prix raisonnable, d’autant plus qu’il s’agit ici de la version 256 Go. On aurait toutefois apprécié la charge ultra rapide présente sur le Mi 11 (55 W). Ici il faut se contenter de 33 W… ce qui n’est déjà pas si mal.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Pour ceux qui ne jurent que par l’écran et l’autonomie 299 € > Fnac.com On aime L’excellent écran AMOLED de 6,67 pouces

La navigation au top grâce au 120 Hz

Le quadruple module photo

La batterie de 5020 mAh, endurante

La charge rapide 33 W

La présence d’un port microSD et d’une prise jack

Les haut-parleurs stéréo On n’aime pas L’absence de 5G

Les quelques pubs dans la surcouche MIUI 12

La puissance trop limitée pour les gros jeux Verdict : Pour un prix très raisonnable, le Redmi Note 10 Pro n’a rien à envier à des smartphones premium vendus 5 à 600 euros. Redoutable même en termes de qualité d’écran, d’autonomie ou même de prises de vue, ce modèle s’impose sur le segment milieu de gamme comme l’un des meilleurs. Malgré son design assez massif et son absence de compatibilité 5G, ce Redmi séduit aussi par ses performances de bon niveau liées à son processeur 732G, accompagné de 6 confortables Go de RAM. Le quadruple module Photo apporte quant à lui une polyvalence très appréciable.

Mi 11 Lite 5G Pour les amateurs de finesse 329€ > Darty On aime L’écran de qualité, de technologie AMOLED

Son rafraîchissement à 90 Hz

Le design fin vraiment réussi

La légèreté pour une prise en main agréable

La charge rapide à 33W

La puissance suffisante pour les usages classiques

La présence de 5G et NFC On n’aime pas L’autonomie perfectible

L’absence d’étanchéité

La photo correcte, sans plus Verdict : La version allégée du Mi 11 dispose de deux atouts indéniables : sa compatibilité avec le réseau 5G associé à un prix raisonnable et surtout son extrême finesse (6,8 mm d’épaisseur pour 159 grammes) qui lui assure un design tout en élégance. De technologie AMOLED, son écran de 6,55 pouces bénéficie d’un rafraîchissement à 90 Hz qui rend la navigation très agréable. Relativement puissant, l’appareil souffre en revanche d’une autonomie un peu juste (rien de rédhibitoire). Enfin, sans être extraordinaire, le triple module photo donne satisfaction.

Xiaomi Poco F3 Grosses performances, petits prix… pour les connaisseurs 297,95€ > Amazon On aime Le bel écran AMOLED de 6,67 pouces

La fluidité de navigation, grâce au 120 Hz

La puissance du processeur

L’autonomie satisfaisante

La charge rapide 33 W

Le design agréable et fin

La qualité audio des haut-parleurs stéréo

La compatibilité 5G On n’aime pas La qualité photo, un peu sacrifiée

L’absence de port microSD

Le dos qui prend les traces de doigts Verdict : Chez Pocophone, marque de Xiaomi, on privilégie avant tout le rapport qualité-prix. D’un design assez classique, le Poco F3 se distingue par son bel écran de dernière génération et son puissant processeur (une évolution des Snapdragon 865 de 2020) pour un prix au moins deux fois moins élevé que la plupart des mobiles Premium. D’ailleurs cet appareil reprend bon nombre des caractéristiques du Mi 11i. A ce niveau de prix, la qualité du triple modèle photo est moins époustouflante, mais on reste quand même bluffé !

Comment bien choisir son smartphone Xiaomi

Comprendre les gammes Xiaomi

Mi, Mi Mix, Mi T… Les fleurons de Xiaomi se repéraient jusqu’en août dernier grâce à leur appellation Mi. Désormais les smartphones haut de gamme sont représentés par un simple numéro, les modèles design par le nom de Mix, les modèles premium par un numéro précédant la lettre T (comme pour le Xiaomi 11T). L’entrée et le milieu de gamme se détectent pour leur part par le nom de Redmi suivi d’un numéro tandis que les modèles les plus low-cost se repèrent à leur lettre A précédée d’un numéro. On peut également découvrir des qualificatifs supplémentaires comme Note (premium, lui aussi), Max (grands écrans), Ultra ou Pro (suréquipé) ou Lite (équipement allégé). Quant à la marque Pocophone de Xiaomi, elle regroupe sous le diminutif Poco des appareils au rapport qualité-prix souvent imbattable. Une fois que vous avez assimilé tout cela, il devient plus facile de trouver le modèle adapté à vos usages et à votre budget ! Une chose est sûre, même si Xiaomi commercialise aujourd’hui des smartphones qui coûtent plus de 1000 euros, la marque reste réputée pour ses prix moins élevés que ceux de ses concurrents les plus prestigieux, à équipement équivalent.

Quel modèle choisir pour jouer

Chez Xiaomi, les modèles haut de gamme (Xiaomi Mi 11 ou à venir, Xiaomi 12) disposent de l’équipement indispensable pour gérer les jeux mobiles les plus sophistiqués, grâce à leur processeur haut de gamme et des écrans rafraîchis jusqu’à 120 Hz. Et bonne nouvelle, la marque propose aussi à son catalogue des appareils qui bénéficient de ces deux mêmes caractéristiques pour moins cher. C’est le cas de la gamme T ou des meilleurs Poco. Si le récent Mi 11 Ultra coûte 1200 euros, on trouve un 11T pro, aussi puissant à moins de 700 euros ou un Poco F3 (avec un processeur à peine moins puissant) autour de 300 euros !

Quel modèle choisir pour surfer et communiquer

Pour naviguer sur vos sites préférés, poster des photos sur Instagram, communiquer via les réseaux sociaux ou regarder vos séries préférées, inutile d’acheter un smartphone puissant. Et cela tombe bien car Xiaomi commercialise des modèles milieu de gamme, extrêmement bien équipés, au prix de l’entrée de gamme. Pour un peu plus de 200 euros, le Redmi Note 10 5G offre des caractéristiques alléchantes, capables de répondre à tous les usages courants. C’est même l’un des rares à ce niveau de prix à proposer le très haut débit mobile.

Quel modèle choisir pour ne pas alourdir ses poches

Inutile de chercher un petit modèle chez le constructeur. En tant que marque chinoise, Xiaomi ne propose que des smartphones équipés d’écrans XL. Le format 6,67 semble d’ailleurs se généraliser, que ce soit sur l’entrée ou le haut de gamme. Il existe cependant un modèle au format moins géant, aux bordures assez discrètes pour une compacité accrue, et qui est l’un des plus fins et légers du marché (6,8 mm pour 158 g.). Il aura peut-être du mal à tenir en poche, mais s’il y parvient, il saura s’y faire discret.

Quel modèle choisir pour éviter la panne sèche

Les appareils de Xiaomi sont grands, on peut donc facilement loger dans leur boîtier une grosse batterie de 5000 mAh avec pour corollaire une bonne autonomie, soit de 24 à 48h. Plus remarquable, le fabricant propose sur ses derniers modèles une fonction de charge rapide. L’idéal pour redonner quelques heures d’autonomie à votre mobile en le branchant seulement quelques minutes. Cette fonction est assez spectaculaire sur le 11T Pro, puisqu’on le recharge intégralement en seulement 20 minutes !

Quel modèle choisir pour stocker des applis et des fichiers

La marque Xiaomi présente deux avantages certains en termes de capacité de stockage. Choisir un appareil avec 256 Go de stockage au lieu de 128 Go ne coûte pas beaucoup plus cher ! D’autre part, la grande majorité des smartphones d’entrée et milieu de gamme de la marque disposent d’un emplacement pour carte microSD.