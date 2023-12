Xiaomi Watch S1 Active : la montre est à moitié prix pour ce Noël

Chez Boulanger, la montre Xiaomi Watch S1 Active bénéficie d’une réduction de 50 % et passe ainsi à 99,99 € au lieu de presque 200 €.

Actuellement les promotions sont partout et c’est donc le moment de craquer sur des produits qui vous font de l’œil depuis un moment. Chez Boulanger, c’est la montre Xiaomi Watch S1 Active qui passe à 99,99 € au lieu de 199 € soit une réduction incroyable de 50 % et ce quelques semaines avant les soldes d’hiver 2024.

La montre Xiaomi Watch S1 est bradée chez Boulanger

Cette montre connectée qui peut vous sembler être un gadget peut devenir un véritable allié dans votre vie quotidienne. En effet, elle peut vous renseigner sur de nombreux éléments surtout qu’en ce moment la montre Xiaomi Watch S1 bénéficie d’une belle promotion de 50 % chez Boulanger. Avant de passer à l’étape du paiement, voici quelques renseignements supplémentaires sur la fiche technique de ce produit concerné.

La montre de Xiaomi possède de nombreux atouts comme son cadran AMOLED de 1,43 pouce avec une compatibilité Always-on-display pour une définition de 466 x 466 pixels. A noter qu’elle est équipée de nombreux capteurs qui vous permettront de suivre vos évolutions liées à votre santé lors de vos sessions sportives. Ainsi vous connaitrez à tout moment votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre tension artérielle et bien d’autres éléments essentiels.

A savoir que pour une utilisation simple et rapide, vous pourrez utiliser votre montre via votre smartphone grâce à l’application Mi Fitness. Grâce à elle, vous pourrez savoir tout sur vous et ainsi améliorer vos performances au quotidien.

