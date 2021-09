Xpeng P5 : la tueuse de Tesla Model 3 lancée en Chine avec deux capteurs LiDARs

Le constructeur chinois Xpeng a toujours voulu se montrer comme étant un Tesla-killer. Il a copié le site web de la société d’Elon Musk l’année dernière et ses voitures électriques sont des concurrentes redoutables face aux Tesla. Xpeng vient de lancer sa troisième voiture électrique, la P5 en Chine.

P5 – Crédit : Xpeng

Dès le mois d’octobre, la P5 voudra devenir la tueuse de Tesla Model 3 en Chine. Elle arrivera sur d’autres marchés comme la Norvège plus tard. En effet, le constructeur chinois s’attaque au marché européen par la Norvège. En plus de concurrencer la Model 3, la Xpeng P5 est la première voiture électrique à accueillir un capteur LiDAR et même deux exactement. Xpeng a réussi à devancer Volvo qui veut une voiture autonome équipée d’un LiDAR dès 2022.

La P5 de Xpeng a 460 km, 550 km ou 600 km d’autonomie

La nouvelle berline chinoise mesure 4,81 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,52 mètre de haut. Elle promet des performances intéressantes avec un coefficient de traînée de 0,223, même si elle est moins sportive que la P7 sortie l’année dernière. Xpeng a annoncé 460 km, 550 km et 600 km d’autonomie en fonction de la batterie dont trois packs sont proposés : 55,9 kWh, 66,2 kWh et 71,4 kWh.

P5 – Crédit : Xpeng

Selon Xpeng, la batterie avec 600 km d’autonomie NEDC est capable d’atteindre 94,9 % de cette capacité. Le constructeur chinois a aussi précisé que la Model 3 n’atteint que 74,3 % de ses 468 km d’autonomie WLTP. Pour rappel, l’autonomie de la P5 se base sur le cycle NEDC qui est toujours d’actualité en Chine, mais qui ne l’est plus en Europe depuis l’arrivée du WLTP.

Les deux capteurs LiDARs de la Xpeng P5 aident à la conduite

De plus, Xpeng n’a pas précisé si la P5 sera disponible en transmission intégrale ou en propulsion. Il a cependant confirmé que le moteur de la berline électrique a une puissance maximale de 155 kW, soit 208 chevaux avec 310 Nm de couple. Par conséquent, la P5 est effectivement moins puissante que la P7, mais ses performances restent tout de même très correctes.

P5 – Crédit : Xpeng

Pour la première fois, la P5 embarque deux capteurs LiDARs pour l’aide à la conduite. Ils sont accompagnés de 13 caméras haute résolution, de 5 radars à ondes millimétriques et de 12 capteurs ultrasons. Les capteurs LiDARs sont intégrés à XPILOT 3.5 qui est la dernière version du système de l’aide à la conduite automobile de Xpeng. Il est capable de diriger la voiture en milieu urbain et de contrôler sa vitesse en reconnaissant les obstacles sur sa route. La P5 de Xpeng est proposée dans 6 versions différentes pour un prix allant de 24 457 $ à 34 680 $.

Source : Auto Evolution