YouTube a désormais son propre « Tudum » comme Netflix

Juste avant d’ouvrir Netflix pour lancer une bonne série, vous entendez forcément le fameux « Tudum », son iconique de la plateforme au N rouge qui se joue au démarrage. De quoi inspirer YouTube qui propose désormais également son propre son de lancement accompagné d’une animation. Celui-ci est d’ores et déjà déployé sur les applications TV de YouTube.

Dans un article de blog, la plateforme a détaillé ce qui l’a motivée à opter pour un son distinctif. « L’idée initiale derrière le son était d’avoir quelque chose de vibrant, engageant et facilement reconnaissable, de sorte que dès que vous l’entendez – même si vous ne regardez pas votre téléviseur ou votre appareil – vous sachiez que quelque chose est sur le point d’apparaître sur YouTube », justifie le service.

YouTube veut être identifiable avec un son

Humanité, connexion entre les internautes, expressif, axé sur l’histoire… Tels sont les maîtres-mots qui ont guidé la création de ce son de présentation, confectionné minutieusement avec le concours du studio Antfood, spécialisé dans le branding sonique. Si les dessous de la création vous intéressent, vous pouvez consulter le blog de YouTube pour en apprendre plus à ce sujet.

Disponible exclusivement sur les téléviseurs, le « Tudum » de YouTube pourrait débarquer sur d’autres supports à l’avenir à en croire cette déclaration : « Vous commencerez à voir l’animation et à entendre le son YouTube dans plus d’endroits au cours des prochaines semaines et des prochains mois ».

Force est de constater que la plateforme n’hésite pas à se réinventer. Il y a quelques semaines, l’application YouTube (web et mobile) a été rénovée. Désormais, un mode ambiant calque les couleurs de la vidéo sur l’arrière-plan de la plateforme. Le mode sombre a été amélioré et certains boutons sont mieux mis en valeur.

Deux nouvelles fonctionnalités ont également été déployées. La première permet de zoomer sur la vidéo en pinçant avec vos doigts (comme sur un cliché). La seconde fonction permet d’accéder plus facilement à un moment précis d’une vidéo.