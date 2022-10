Les séries et films à regarder ce week-end sur Netflix

C’est le week-end et Netflix nous prépare un beau programme pour Halloween ! Voici les séries et films à ne surtout pas manquer. La promesse de beaux frissons.

Les 29 et 30 octobre promettent un beau week-end ! Entre deux sorties en extérieur, profitez d’un moment de détente devant Netflix et ses nouveautés de fin de semaine. Vous ne savez pas quoi regarder parmi toutes les séries et tous les films proposés par le leader du streaming ? Rassurez-vous, la rédaction a concocté une petite liste des immanquables du week-end.

À la recherche d’un frisson côté séries ? Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro va vous plaire. The Midnight Club de Mike Flanagan promet également des moments de frisson.

Pour les films, Wendell et Wild est parfait pour Halloween, réalisé par celui à qui l’on doit L’Étrange Noël de monsieur Jack. Sans oublier Meurtres sans ordonnance, un thriller haletant.

Place à notre sélection des incontournables du week-end sur Netflix !

Les séries du week-end sur Netflix

Le Cabinets des Curiosités de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro a plusieurs films salués à son actif. Ses Hellboy conservent une place dans le cœur des fans et le réalisateur a notamment été récompensé pour La Forme de l’eau avec 4 Oscars, rien que ça ! Aujourd’hui, celui apparu dans Death Stranding de Hideo Kojima enfile le costume de chef d’orchestre avec une anthologie horrifique sur Netflix. Le programme parfait pour Halloween avec un réalisateur différent pour chaque segment.

En tout, on compte 8 histoires d’horreur dirigées par Vincenzo Natali (Cube), David Prior (l’excellent The Empty Man à découvrir rapidement sur Disney+) ou encore Catherine Hardwicke (Thirteen).

The Midnight Club de Mike Flanagan

Halloween oblige, on reste dans le thème horrifique avec la nouvelle série de Mike Flanagan. Le grand ami de Netflix à qui l’on doit The Haunting of Hill House, Gerald’s Game ou encore Pas un bruit signe une nouvelle série d’horreur appelée The Midnight Club.

Le synopsis va vous faire saliver ! Elle raconte l’histoire de jeunes gens en phase terminale qui, la nuit, se réunissent pour raconter des histoires effrayantes. Les patients se font alors une promesse. Le premier à mourir doit envoyer un signe aux autres depuis l’au-delà…

Les films du week-end sur Netflix

Wendell et Wild de Henry Selick

Jordan Peele, à qui l’on doit les films d’horreur Get Out ou encore Nope, prête sa voix dans ce film dont il occupe également la place de producteur. Un long-métrage en stop-motion qui s’adresse à toute la famille réalisé par Henry Selick à qui l’on doit L’Étrange Noël de monsieur Jack.

L’histoire de frères démons, Wendell et Wild, qui demandent à une ado difficile appelée Kat Elliot son aide pour rejoindre le monde des vivants. Mais ce que demande la jeune fille en échange entraîne nos héros dans une aventure à la fois étrange, fantastique et comique.

Meurtres sans ordonnance de Tobias Lindholm

On délaisse Halloween le temps d’un film avec Meurtres sans ordonnance mené par Jessica Chastain et Eddie Redmayne, deux acteurs salués. Amy, une infirmière touchée par un problème cardiaque et forcée à des gardes nocturnes usantes, trouve de l’aide auprès d’un nouveau collègue appelé Charlie. Une forte amitié naît rapidement entre les deux.

Mais suite à plusieurs décès mystérieux de patients, le principal suspect semble être Charlie. Amy va devoir enquêter et risquer sa vie pour découvrir la vérité. Inspiré de faits réels !