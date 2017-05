Ridley Scott reconnaît avoir raté Prometheus

Ridley Scott sur le tournage de PrometheusRidley Scott n’a décidément pas fini de changer d’avis, de revenir sur ses déclarations, de faire machine arrière concernant l’univers d’Alien et ses films. Alors que le plutôt réussi Alien Covenant fait son démarrage au cinéma cette semaine, le créateur de la saga qui court depuis 1979 s’est exprimé sur son vilain petit canard, Prometheus, reconnaissant qu’il avait commis des erreurs sur ce film.



D’abord annoncé comme une préquelle à Alien, Prometheus s’est finalement dirigé vers un film différent, mais « se déroulant dans l’univers d’Alien », avant que le tout nouveau Alien Covenant ne le réhabilite comme un véritable élément de l’histoire des monstres de l’espace. C’est dans cette confusion que les fans ont découvert un Prometheus plutôt raté et très critiqué à sa sortie en 2012, notamment à cause de quelques problèmes que Ridley Scott reconnaît volontiers aujourd’hui dans une interview donnée à Yahoo Movies : « Nous nous sommes rendus compte que les fans étaient vraiment frustrés. Ils voulaient voir davantage le monstre original, alors que je pensais qu’il était totalement dépassé et ringard. J’ai compris que j’avais commis une erreur. »

L’absence quasi totale de xénomorphe dans Prometheus, alors que la bête a fait frémir de nombreuses salles de cinéma depuis les années 70, a effectivement fait partie des critiques les plus vives à l’encontre du film, à côté d’un scénario bancal.

Ridley Scott explique ainsi sa motivation de remettre le bestiaire des anciens films au centre de la suite de Prometheus, Alien Covenant, le fameux xénomorphe y occupant une place plus importante. Il dévoile également une partie de ses plans pour l’avenir de la franchise, mettant au clair les nombreuses rumeurs autour du nombre de films encore à paraître : « je pense que je vais commencer le tournage [du prochain film] dans l’année qui vient. » Cette suite d’Alien Covenant sera-t-elle le dernier long métrage de la saga ? Pour l’instant, Ridley Scott ne se prononce pas : « peut-être que je ferais encore deux films, peut-être qu’il n’y en aura qu’un seul, je ne sais pas », avance-t-il.