Près de 400 % de hausse des profits pour Pop Mart, grâce au phénomène Labubu

Portée par l’immense succès de sa figurine star Labubu et par une demande en plein essor sur les marchés étrangers, Pop Mart franchit un cap historique. Au premier semestre 2025, la société chinoise de jouets de collection a enregistré une envolée de ses bénéfices, avec une hausse proche de 400 %.

Le patron de Pop Mart, Wang Ning, s’est montré confiant sur l’avenir de son entreprise. Selon lui, la société de jouets est en bonne voie pour atteindre son objectif de 20 milliards de yuans (environ 2,4 milliards d’euros) de chiffre d’affaires en 2025. Il a même ajouté que franchir le cap des 30 milliards dès cette année ne devrait pas poser de difficulté.

Ces propos interviennent après l’annonce de résultats semestriels exceptionnels. Pop Mart, créateur des célèbres poupées Labubu, a vu son bénéfice net bondir de près de 400 %. Cette performance est portée par une demande toujours plus forte, surtout sur les marchés étrangers où les marges sont plus intéressantes.

Pop Mart envisage d’élargir son univers

Labubu, petit personnage souriant issu de la collection The Monsters imaginée par l’artiste Kasing Lung, s’est imposé comme une véritable icône. De nombreuses célébrités comme Rihanna et David Beckham l’ont adopté, contribuant à son succès mondial. Les poupées se vendent si vite qu’elles sont régulièrement en rupture de stock.

D’abord populaire comme accessoire de sac à main, Labubu se décline désormais en nouvelles versions. Pop Mart vient d’annoncer le lancement d’un modèle miniature destiné à orner les téléphones. Cette initiative devrait séduire encore davantage de fans.

La société prépare aussi une expansion dans plusieurs régions à fort potentiel, notamment au Moyen-Orient, en Europe centrale et en Amérique latine. Wang Ning reste persuadé que l’international représente une immense opportunité. Selon lui, les ventes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique devraient, dès l’an prochain, rivaliser avec celles du marché chinois.

Aux États-Unis, où Pop Mart dispose déjà d’une quarantaine de points de vente, l’entreprise prévoit d’accélérer le rythme. Dix nouveaux magasins doivent ouvrir d’ici la fin de l’année, et d’autres suivront rapidement dans les prochaines années.

Le cœur de l’activité de Pop Mart reste la création et la vente de figurines de collection. Une grande partie de ces jouets est proposée dans des boîtes surprises, des emballages vendus entre 10 et 20 euros, sans que l’acheteur sache quel modèle précis il va recevoir. Ce concept, qui joue sur l’effet de surprise, est l’une des clés du succès de la marque.

En parallèle, l’entreprise explore des projets dans l’animation, le cinéma et même les parcs d’attractions. Ces initiatives ne devraient pas générer de revenus immédiats, mais elles sont vues comme un moyen de renforcer la notoriété de ses personnages et d’installer la marque dans le long terme.

Source : RTE

