Meta expérimente le doublage automatique par IA sur Facebook et Instagram

Meta déploie une nouvelle fonction de doublage automatique par intelligence artificielle sur Facebook et Instagram, mais celle-ci n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.

Facebook et Instagram s’ouvrent au doublage automatique par IA

Meta mise sur l’intelligence artificielle pour faciliter la communication sur ses réseaux sociaux. Le groupe a dévoilé une nouvelle technologie capable de traduire et de doubler automatiquement les vidéos publiées sur Facebook et Instagram. Plus encore, ce système ajuste les mouvements de la bouche afin que le doublage paraisse naturel et réaliste, comme s’il avait été enregistré directement dans la langue cible.

Cette innovation est désormais disponible pour certains créateurs. Sur Facebook, seuls ceux qui comptent plus de 1 000 abonnés peuvent y accéder. Sur Instagram, la fonctionnalité est ouverte à tous les comptes publics. Pour l’instant, le service ne concerne que la traduction entre l’anglais et l’espagnol, mais Meta promet d’élargir progressivement la liste des langues prises en charge.

Comment ça fonctionne ?

Le principe est simple : avant la mise en ligne d’une vidéo, l’outil génère une version doublée en conservant la voix du créateur, mais adaptée à la langue choisie. L’auteur peut ensuite vérifier le résultat et décider s’il souhaite publier la traduction ou conserver uniquement la version originale. De leur côté, les spectateurs auront le choix entre visionner la vidéo doublée automatiquement ou rester sur la version initiale.

Cette nouveauté illustre une fois de plus la place grandissante de l’intelligence artificielle dans les produits du groupe. Elle représente aussi une opportunité pour les créateurs de toucher un public plus large, au-delà des barrières linguistiques.

Pour les utilisateurs, cela signifie un accès à davantage de contenus variés, qu’ils pourront comprendre et apprécier plus facilement. Ils passent donc plus de temps sur Facebook et Instagram, ce qui se traduit par une hausse du temps moyen passé chaque jour sur ces applications. Mark Zuckerberg a d’ailleurs souligné, lors de la présentation des derniers résultats financiers, que le temps passé sur Facebook avait progressé de 5 %, et celui sur Instagram de 6 %.

Source : Presse Citron