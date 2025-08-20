ChatGPT-5 surpasse ChatGPT-4o et Claude dans la création d’applications

Avec ChatGPT-5, coder sans coder n’est plus une idée futuriste. C’est une réalité qui commence à transformer la manière dont les applications sont construites.

Créer des applis sans coder, GPT-5 rend ça possible

Depuis plusieurs mois, des développeurs explorent une nouvelle façon de créer des applications baptisées vibe coding. Le principe est simple : plutôt que de taper des lignes de code complexes, ils décrivent en langage naturel ce qu’ils veulent obtenir, et un modèle d’intelligence artificielle se charge de générer le projet.

Jusqu’ici, des outils comme GPT-4o et Claude permettaient d’esquisser des applications fonctionnelles. Mais les résultats restaient souvent imparfaits : interfaces incomplètes, bugs récurrents et besoin d’innombrables précisions pour obtenir quelque chose de vraiment utilisable. C’est justement là que GPT-5 marque une avancée majeure.

Ce que l’arrivée de GPT-5 change vraiment

Un développeur qui pratique le vibe coding, Parker Ortolani, explique que GPT-5 offre enfin l’expérience fluide qu’il attendait. Selon lui, le modèle ne se contente pas d’assembler un squelette d’application. Il produit des interfaces soignées, cohérentes et esthétiques, sans nécessiter de longues indications de design. Mieux encore, ses tests dans Xcode n’ont révélé aucune erreur de compilation, un point faible récurrent avec les versions précédentes.

La rapidité est également au rendez-vous. Là où GPT-4o pouvait demander plusieurs essais pour corriger un problème technique, GPT-5 est capable d’identifier et de résoudre ces blocages quasi instantanément. Parker raconte par exemple que son projet de navigateur macOS, qui s’appuie sur l’analyse en temps réel de pages web par des modèles d’IA locaux, a pu avancer sans interruption grâce à cette réactivité.

Mais la véritable force de GPT-5 réside dans sa polyvalence. Avec une seule consigne, il peut générer des projets très différents : application native, jeu vidéo, simulation web, etc. Cette capacité à produire des environnements complets ouvre de nouvelles perspectives, aussi bien pour les développeurs expérimentés que pour les débutants.

Et l’évolution ne s’arrête pas là. Selon les premières informations, Apple prévoit déjà de basculer l’intégration de ChatGPT avec Siri et Apple Intelligence vers GPT-5 à partir d’iOS 26. Cette transition devrait encore élargir les usages possibles, en rendant la puissance du vibe coding et de l’IA accessible directement depuis l’écosystème Apple.

