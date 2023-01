Les vacances se profilent à l’horizon et vous avez prévu de partir avec des amis ? Pour simplifier le casse-tête que représentent la gestion du budget et la répartition des dépenses, utilisez une application dédiée qui vous fera gagner du temps et assurera votre tranquillité d’esprit.

3 applications pour partager (facilement) les dépenses entre amis

Avez-vous déjà été dans la situation où vous et vos amis sortez dîner, mais qu’il faut ensuite faire le calcul du partage de l’addition ? Ou lorsque vous êtes partis en vacances ensemble et que vous avez dû passer un long moment pour savoir qui devait combien à qui ?

Entre les coûts des repas, de l’hébergement et des autres dépenses, ceux qui ont avancé l’argent et ceux qui doivent rembourser, c’est parfois un véritable casse-tête ? Vous pouvez éviter tous ces tracas en utilisant l’une des nombreuses applications conçues pour aider à partager les dépenses entre amis. Nous vous présentons ici trois de ces applications : Tricount, Splitwise et Splid.

Tricount

Tricount est l’application de référence en matière de partage des dépenses entre amis. Elle permet aux utilisateurs de gérer facilement les dépenses à répartir et à rembourser les uns aux autres. L’interface est simple et intuitive ; il suffit aux utilisateurs d’ajouter leurs achats dans l’application et de saisir les noms de ceux qui doivent de l’argent ou à qui l’on doit de l’argent. L’application calcule alors qui doit quoi en un rien de temps ! De plus, Tricount propose également différents modes de paiement afin que chacun puisse régler ses dettes rapidement et facilement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez préciser si certains ne participent pas à certains achats ou indiquer la part des enfants, qui est payée par les parents par exemple.

Télécharger Tricount (Android/iOS)

Splitwise

Splitwise est un autre excellent choix pour partager les dépenses entre amis. Cette application permet aux utilisateurs de suivre les factures partagées, les reconnaissances de dette, les paiements de loyer, etc. Elle comporte également un “calculateur d’équité” qui aide les utilisateurs à diviser les factures en fonction des contributions individuelles, ce qui peut être particulièrement utile pour les colocataires ou les grands groupes de personnes. Petit plus intéressant : il est possible de programmer des notifications pour rappeler à vos amis qu’ils doivent de l’argent et à qui. Très utile pour éviter les disputes.

Télécharger Splitwise (Android/iOS)

Splid

Splid est aussi une application de partage des dépenses qui fournit des mises à jour en temps réel lorsque quelqu’un ajoute une dépense ou rembourse quelqu’un d’autre. Disponible avec ou sans connexion Internet, l’application peut se synchroniser entre plusieurs appareils, de manière à ce que tous les participants puissent ajouter leurs dépenses et savoir qui ils doivent rembourser. Lorsque vous enregistrez une dépense, il est possible de préciser si tout le monde participe, uniquement certains membres et leur pourcentage de participation.