30% de réduction sur la montre connectée Apple Watch SE pour l’anniversaire AliExpress

Ce n’est pas tous les jours que vous aurez l’occasion de profiter de réduction de prix de près de 30% sur un produit Apple, alors il ne faut pas passer à côté. Si vous hésitez depuis longtemps à vous offrir une montre connectée, c’est le moment de craquer.

Jusqu’au 27 mars à 23h59, nous vous proposons d’utiliser nos codes promo exclusifs pour les lecteurs de Tom’s Guide. Ils sont utilisables sur tout le site et ils se cumulent avec les promotions en cours :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

Pour l’Apple Watch SE, il vous faudra utiliser le code TOMSGD20 pour pouvoir acheter votre modèle pour seulement 211,68 euros. En plus la livraison est gratuite !

La montre Apple Watch SE 2022 40 mm est à prix sacrifié chez AliExpress

L’Apple Watch SE 2022 est un concentré de technologies. Elle est équipée de la puce SiP S8 épaulée par 1 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage et de la puce sans fil W3. Pour l’écran, on trouve une dalle rectangulaire Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels avec une luminosité qui peut atteindre les 1 000 nits. Vous n’aurez donc aucun problème de visibilité, même en plein soleil. Vous n’aurez pas non plus de problème de batterie puisque l’autonomie est de 18 heures, largement suffisant pour une journée entière d’utilisation.

Qui dit montre connectée, dit capteurs pour le suivi de votre santé. Ici, vous pourrez suivre vos activités physiques et votre sommeil. Vous aurez par exemple des indications sur votre fréquence cardiaque avec un système de notifications quand la montre détecte des anomalies.

Bien sûr, ce modèle est résistant à la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres pour pouvoir l’utiliser à la piscine ou en extérieur sous la pluie. Enfin, elle propose également d’autres fonctions très utiles pour votre sécurité avec la détection des accidents et des chutes avec appel d’urgence.

