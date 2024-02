Profitez vite de cette réduction exceptionnelle sur cette montre connectée signée Google

Cette montre connectée de la marque Google intègre de nombreuses fonctionnalités avancées qui sont à découvrir immédiatement grâce à cette belle promotion proposée chez Amazon. En effet, actuellement la Google Pixel Watch 2 bénéficie d’une réduction et passe ainsi à 346,39 € au lieu de 399 €.

La montre Google Pixel Watch 2 est en promo chez Amazon

Officialisée par Google depuis le mois d’octobre 2023, cette montre connectée propose une fiche technique avec de belles améliorations qui vont certainement vous intéresser. Toutefois, comme elle représente bien évidemment un investissement, voici plus de détails sur les caractéristiques de ce produit en promotion actuellement.

Cette montre connectée de la marque Google est équipée notamment d’un nouveau capteur cardiaque optique multi-chemins, des capteurs de température de la peau, de conductance électrique de la peau (cEDA) pour le suivi des réactions corporelles, un baromètre, et un magnétomètre. Grâce à elle, vous pourrez suivre vos progressions sportives mais également garder un œil sur votre état de santé à tout moment de la journée.

Fonctionnant sous Android, la montre connectée est également totalement personnalisable, ainsi vous pourrez changer quand vous le souhaitez votre cadran d’accueil tout en pouvant continuer à accéder à vos différentes notifications quand vous en aurez besoin.

La montre est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres et son boîtier est fabriqué en aluminium recyclé à 100%. En plus de toutes les fonctionnalités proposées, cette montre a un design élégant, épuré qui devrait vous séduire et ce en complétement de sa batterie qui offre une très belle autonomie de 24 heures, à noter que ce facteur peut varier selon votre utilisation.

