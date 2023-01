70 millions de dollars en 24 heures, quel est ce nouveau film de science-fiction qui fait mieux qu’Avatar 2 ?

Pour rappel, le long métrage de James Cameron a récolté, en un peu plus d’un mois, près de 240 milliards de dollars. Une somme astronomique qui l’a d’ailleurs fait entrer dans le classement des plus gros succès cinématographiques de l’Histoire. Grâce à ces chiffres incroyables, James Cameron et ses équipes de production avaient même confirmé la sortie à partir de 2024, du troisième volet de la saga. Un film largement plébiscité par le public, mais qui pourrait se voir déjà dépassé en termes de recettes. The Wandering Earth II arrive effectivement au pas de charge et pourrait engranger encore plus de recettes qu’Avatar 2 dès les semaines à venir.

70 millions de dollars en 24 heures, quel est ce un nouveau film de science-fiction qui fait mieux qu’Avatar 2 ? © The Wandering Earth

En trois jours, le film chinois a rapporté plus de 180 millions de dollars. Le Blockbuster pourrait ainsi dépasser son concurrent Hollywoodien dans les jours ou semaines à venir. Durant près de trois heures – tout comme le deuxième volet d’Avatar et ses 3 heures 18 minutes – The Wandering Earth II ne joue cependant pas exactement sur les mêmes plates bandes que les aventures des Na’vis.

Monde post apocalyptique, soleil en train de mourir et technologie de pointe

The Wandering Earth II est la suite du premier volet sorti en 2019 – et disponible sur Netflix. A travers ce film, nous suivons les aventures de certains héros tentant le tout pour le tout pour essayer de sauver l’Humanité. Le soleil étant en train de s’éteindre, les Hommes construisent des moteurs géants visant à faire de la Terre un vaisseau, en mouvement, partant à la recherche d’une nouvelle étoile.

Si le premier film était plutôt réussi, le deuxième volet divise spectateurs et experts. Gardant cependant la même logique ainsi que les mêmes traits qui avaient fait sa force en 2019, le film ne devrait pas avoir de mal à satisfaire les fans du premier opus. Bon ou pas, ce deuxième volet risque bel et bien de s’insérer durablement dans le classement des films les plus rentables de l’Histoire.

Source : globaltimes.cn