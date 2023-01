Avatar 2 dépasse les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Avatar 2 dépasse les 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Depuis sa sortie au cinéma le 14 décembre, le blockbuster de James Cameron continue d’exploser des records. Début janvier, on s’attendait déjà à ce qu’Avatar 2 atteigne cet objectif après un excellent troisième week-end au box-office. Désormais, Avatar : La Voie de l’eau a rapporté 2,024 milliards de dollars au box-office mondial.

Avatar 2 © 20th Century Studios

Avatar 2 était le 7e film le plus rentable de l’histoire début janvier et il vient de grimper un échelon. En dépassant les 2 milliards de dollars de recettes, le long-métrage de James Cameron s’est hissé parmi les 6 films les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Avatar 2 est le deuxième film le plus rentable de l’histoire en IMAX

Dans l’ordre, les 5 autres films qui ont récolté plus de 2 milliards de dollars au cinéma sont Avengers : Infinity War, Star Wars : Le Réveil de la Force, Avengers : Endgame, Titanic et le premier Avatar. Ainsi, James Cameron a réalisé trois des six films les plus rentables de l’histoire.

D’après un rapport de Deadline, Avatar : La Voie de l’eau a récolté 227 millions de dollars avec les ventes de tickets IMAX dans le monde. Le film est ainsi devenu le deuxième film le plus rentable en IMAX. Ce n’est pas étonnant puisque le long-métrage doit être absolument vu en 3D pour plonger dans l’univers de Pandora.

D’ailleurs, Avatar 2 continue d’être populaire en Chine. Après des ventes de tickets décevantes à cause de la vague de coronavirus, le film a réussi à remonter la pente. Il a ainsi récolté 229,7 millions de dollars en Chine, ce qui est supérieur aux estimations des analystes. De son côté, James Cameron a confirmé qu’il va préparer Avatar 4 et 5. « Je vais devoir faire ces suites… Je sais ce que je vais faire pendant les six ou sept prochaines années », a-t-il déclaré.

Source : CBR