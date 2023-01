Avatar 3,4 et 5 : feu vert pour les trois autres suites prévues à partir de 2024

Jamais deux sans trois… Quatre et cinq. Moins d’un mois après la sortie en salle d’Avatar 2 : La voie de l’eau, on en sait plus sur les trois suites déjà écrites et prévues à partir de 2024. Selon le réalisateur James Cameron, le succès du deuxième volet aurait déjà permis de garantir le financement et la production des trois prochains films.

Attachez vos ceintures, on repart sur Pandora ! Si vous avez aimé Avatar 1, si vous avez adoré Avatar 2, cette nouvelle vous fera sans doute sauter de joie. James Cameron a en effet confirmé que le succès du deuxième volet d’Avatar permettait déjà de sécuriser le financement et la production des 3 autres films. La réalisation des trois prochains long-métrages, déjà écrits, était jusqu’à présent conditionnée au succès de La voie de l’eau. « Il semble qu’avec l’élan que le film a maintenant (…) Je vais devoir faire ces autres suites » a annoncé le réalisateur. Il a ensuite ironisé en précisant qu’il savait désormais quels projets allaient remplir son agenda pour les années à venir : « Je sais ce que je vais faire au cours des six ou sept prochaines années. ».

Le succès d’Avatar 2 garantit trois autres suites pour la franchise © Avatar.com

Déjà en partie tourné, Avatar 3 devrait ainsi sortir dès 2024. Les deux autres suites sont quant à elles prévues pour 2026 et 2028. Elles ont cependant déjà été écrites par Cameron et son équipe de scénaristes. Selon les informations livrées par le réalisateur dans une interview, les derniers épisodes prévus d’Avatar n’auraient même pas nécessité de retouches de la part des équipes de production. Un signe, donc montrant que la franchise Avatar est sur la bonne voie et que son scénario peut encore convaincre, même après 4 très long-métrages de plus ou moins trois heures.

A lire : Avatar 2 : qui est la mère de Spider ?

Avatar 2 sur la voie de l’eau… Et des deux milliards de recettes

Selon les estimations, dans quelques jours seulement (vraisemblablement après ce week-end), Avatar 2 devrait cumuler plus de 2 milliards de recettes au box-office mondial. Un score remarquable qui fera entrer le film dans l’histoire du cinéma. D’autant plus que le film surfe toujours sur une belle dynamique.

Pour son troisième week-end au cinéma, les entrées pour Avatar 2 avaient baissé de moins d’1 %. Une dynamique remarquable si on la compare par exemple avec celle de Spider No Way Home. Autre grand film à succès de ces dernières années ce dernier avait, lors de son troisième week-end, vu chuter son nombre de places vendues de 34 %. Pas de doute, Avatar 2 risque bien de battre tous les records d’audience de ces dernières années.

Source : businessinsider.com