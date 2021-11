8-Bit Christmas : Neil Patrick Harris en quête d’une Nintendo NES dans les années 80

Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) racontera comment il a trouvé une NES dans les années 80 dans le film de Noël 8-Bit Christmas.

Neil Patrick Harris (au centre) joue John Doyle dans 8-Bit Christmas, qui sortira le 24 novembre (Crédits image : HBO Max)

La plateforme de streaming HBO Max vient de diffuser la bande-annonce de son prochain film qui sera diffusé fin novembre à l’occasion des fêtes de fin d’année. 8-Bit Christmas raconte l’histoire d’un enfant à la fin des années 80 qui fait tout ce qu’il peut pour obtenir une console Nintendo NES pour Noël.

Neil Patrick Harris raconte à sa fille sa quête désespérée pour obtenir une NES dans les années 80

L’acteur Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire), qui sera l’année prochaine à l’affiche de Matrix 4, incarnera dans ce film John Doyle, le narrateur adulte. Doyle raconte son enfance à sa fille, à travers une version plus jeune de lui-même jouée par Winslow Fegley. Âgé de 12 ans, Fegley a décroché le premier rôle des films Les Pages de l’Angoisse, sorti cet été dans les salles, et Timmy Failure : Des erreurs ont été commises, dans lequel le jeune acteur cherche à ouvrir une agence de détectives.

Dans 8-Bit Christmas, John Doyle raconte à sa fille que ses parents avaient interdit la présence d’une console Nintendo Entertainement System (ou NES) à la maison, et qu’il lui fallait « un miracle de Noël » pour obtenir ce cadeau qu’il désirait plus que tout. Son histoire enfant se déroule à la fin des années 80, et on voit le petit garçon se démener dans les rues de sa ville pour vendre des couronnes de Noël, participer à un concours, ou encore jouer avec enthousiasme à la NES dans un magasin.

8-Bit Christmas : Un mélange des très populaires Princess Bride et Christmas Story

Bien sûr, le récit de John Doyle adulte est un peu romancé, si bien que dans la bande-annonce, sa fille soupçonne qu’il exagère certaines parties de l’histoire. On retrouve dans ce rapport père-fille la même ambiance que dans The Princess Bride (sorti en 1987), où Peter Falk (Colombo) raconte à son petit-fils une histoire qui ne l’intéresse pas beaucoup. Autre grand classique de Noël qui fait penser à 8-Bit Christmas : le film Christmas Story (1983), très populaire aux États-Unis, où le narrateur adulte revit son enfance à travers les tribulations d’un acteur enfant.

Réalisé par Michael Dowse (Take Me Home Tonight, Coffee & Kareem), 8-Bit Christmas sortira le 24 novembre sur HBO Max. Au casting, on retrouvera également June Diane Raphael (Séduis-moi si tu peux, Jet Lag), Steve Zahn (Le Lotus Blanc, Sahara) et David Cross (Tobias Fünke dans la série Arrested Development).

Source : Collider