Acer présente 4 Chromebook pour combler tous les usages

Plusieurs nouveaux PC portables Chromebook, qui fonctionnent donc sous Chrome OS (et non pas Windows), viennent enrichir le catalogue d’Acer. Ainsi, tout d’abord, le constructeur a dévoilé l’Acer Chromebook 317, qui a l’avantage d’offrir un bon confort visuel, grâce à un écran Full HD de 17,3 pouces.

Acer Chromebook 317

L’Acer Chromebook 317 embarque également les dernières puces Intel Celeron, le Wi-Fi 6 et deux ports USB de type C. Le tout est complété par une Webcam Full HD dotée de deux micro et d’un clavier équipé d’un pavé numérique, pouvant être rétro éclairé sur certains modèles. D’autre part, deux hauts-parleurs sont disposés de part et d’autre du clavier, afin d’offrir un son de qualité pour regarder des vidéos ou écouter de la musique.

L’Acer Chromebook 317 devrait être disponible en juillet au prix de 399 €.

Un Chromebook transformable à moins de 800 €

L’Acer Chromebook Spin 713 exploite quant à lui un écran tactile de 13,5 pouces, pouvant pivoter sur 360 degrés et supportant une définition supérieure au mode Full HD (2256 x 1540 pixels contre 1920 x 1080 pixels). Ses performances sont assurées par un processeur Intel Core i7 de 11ème génération.

D’autre part, la configuration arbore un format hyper compact, avec un poids de 1,37 Kg et 1,7 cm d’épaisseur. Cela s’explique par le fait que son châssis soit réalisé en aluminium. Ce dernier est d’ailleurs certifié MIL-STD 810H, ce qui est un gage de résistance aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes (températures, humidité, etc.). L’Acer Chromebook Spin 713 sera disponible dès le mois de juin pour 769 €.

Acer Chromebook Spin 713

Pour sa part, l’Acer Chromebook 514 est un modèle de 14 pouces (Full HD au format 16:10), qui dispose d’une puce Intel Core 11e génération, de deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6, d’une Webcam Full HD, d’un clavier rétro éclairé et – en option – d’un lecteur d’empreintes digitales. L’Acer Chromebook 514 sera en vente au mois d’aout, à partir de 549 €.

Enfin, l’Acer Chromebook 314 est un véritable ultrabook, qui ne pèse que 1,5 kg malgré l’utilisation d’un écran Full HD de 14 pouces. La configuration embarque un processeur Mediatek MT8183, à huit cœurs, ainsi qu’une batterie qui devrait lui permettre de fonctionner une quinzaine d’heures.

