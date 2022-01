Acer Vero National Geographic : écolo, aventureux, voici votre PC !

Acer a annoncé sa toute nouvelle édition spéciale d’ordinateur portable Aspire Vero en collaboration avec la National Geographic Society. Cette collaboration permet de promouvoir non seulement la vision de National Geographic d’un avenir meilleur, mais aussi l’accent mis par Acer sur la sécurité environnementale et la durabilité.

À l’occasion du CES 2022 de Las Vegas, Acer a présenté un nouvel ordinateur portable Aspire Vero National Geographic Edition. La gamme de produits Vero fait partie de la mission « Earthion » d’Acer, une plateforme créée pour aider à relever les défis environnementaux et à pousser l’industrie dans une direction plus verte.

Crédit : Acer

Avec son nouvel Aspire Vero National Geographic Edition, Acer a pour objectif d’accroître la sensibilisation à la consommation consciente et à la durabilité. Pour cela, le fabricant a conçu un ordinateur portable plus écologique que la moyenne. En effet, celui-ci utilise 30 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) dans le cadre de l’écran de l’ordinateur portable ainsi que dans le châssis, et 50 % dans les touches. Cela permet notamment de réduire l’empreinte carbone de l’ordinateur.

Le design est assez particulier, puisque le dos de l’écran est orné d’un motif ressemblant à une carte topographique qui fait allusion à l’impact du réchauffement climatique sur l’élévation du niveau des océans. Vous retrouverez également un petit logo National Geographic lorsque l’ordinateur est fermé, ainsi que la bordure jaune emblématique de National Geographic imprimée dans le coin inférieur droit du clavier. Les mots « For Planet Earth » sont également imprimés en jaune sur la barre espace.

Quelles caractéristiques techniques pour le Aspire Vero National Geographic Edition ?

En ce qui concerne la fiche technique, l’ordinateur a tout d’un modèle de 2021. Il dispose toujours du même processeur Intel Core de 11e génération que les modèles précédents, d’une carte graphique Intel Iris Xe, d’une connectique Wi-Fi 6, de Windows 11, d’un port USB-C et de deux ports USB-A. L’écran mesure 15,6 pouces. L’ordinateur est équipé de 4 à 16 Go de RAM et d’un stockage SSD PCIe Gen 3 pouvant atteindre 1 To. Nous avions d’ailleurs déjà pu tester l’Aspire Vero classique il y a quelques mois.

Crédit : Acer

En dehors des caractéristiques techniques, c’est surtout la boîte qui se veut différente. La conception de l’emballage du PC est durable. Elle utilise 85 % de papier recyclé et abrite une housse d’ordinateur portable 100 % en plastique industriel recyclé (PIR) ainsi qu’une feuille de plastique 100 % PIR qui se trouve entre l’écran et les touches de l’ordinateur portable.

L’ordinateur portable Aspire Vero National Geographic Edition (AV15-51R) sera disponible en France au mois de mars 2022 à partir de 899 euros. Chaque appareil vendu soutiendra la National Geographic Society, l’organisation américaine à but non lucratif.