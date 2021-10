Test de l’Aspire Vero, le PC Windows 11 écolo en plastique recyclé

Le PC portable Aspire Vero s’adresse aux utilisateurs sensibles à l’écologie. Réalisé en partie en plastique recyclé, il se distingue par un design original et séduisant. De plus, son équipement est complet et ses performances sont assurées par un processeur Intel véloce.

7,5/10 Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 1149€ > Boulanger On aime Design séduisant

Processeur performant, même en 3D

Utilisation de plastique recyclé

Plastique qui ne retient pas les traces de doigt

Texture douce du plastique

Lecteur d'empreintes digitales

Connectique complète, avec port Ethernet

Haut-parleurs satisfaisants

Démontage aisé (vis standard)

Pavé numérique

Dalle IPS mate On n’aime pas Poids assez élevé pour un 15,6 pouces (1,8 Kg)

Luminosité de l'écran faiblarde

Mauvaise fidélité des couleurs

Autonomie limitée (batterie de petite capacité)

Comme on peut le voir dans notre guide sur les PC portables, Acer est un constructeur qui propose une offre pléthorique d’ordinateurs, allant des ultrabook Swift aux PC gamers Predator, en passant par des Chromebook, les PC convertibles en tablette de la gamme Spin ou encore les « classiques » Aspire. De plus, le Taïwanais innove régulièrement avec de nouvelles gammes de machines, afin de s’adapter aux nouvelles tendances. La dernière en date était – jusqu’à aujourd’hui – la gamme ConceptD, regroupant des ordinateurs portables alliant hautes performances et design séduisant, et destinés principalement aux créatifs.

A lire aussi > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2021 par marque

Alors que Windows 11 se dévoile officiellement aujourd’hui, un nouveau type de PC portables fait son apparition au catalogue d’Acer, avec son premier représentant, appelé Aspire Vero (aussi connu sous la référence Aspire AV15-51). Le but de cette nouvelle famille de machines est simple. En effet, avec ses PC estampillés Vero, le constructeur va tenter de séduire une catégorie d’utilisateurs très spécifique : ceux qui attachent une grande importance à l’aspect écologique et recyclable des ordinateurs. Ainsi, dans les prochains mois, Acer devrait annoncer d’autres PC portables Vero, afin de former une véritable gamme à part entière en 2022.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’Aspire Vero est d’ores et déjà disponible en précommande, à la Fnac et chez Darty. Les premières livraisons se feront à partir du 2 novembre. Il est disponible en deux modèles. Le premier, que nous avons testé, embarque la puce Intel Core i7-1195G7, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Il est proposé à 1149 € chez Boulanger (attention, leur fiche technique est bourrée d’erreurs !). Le second, plus abordable (999,99 € chez Darty ou 849,99 € pour les adhérents Fnac), est doté d’une puce Intel Core i5-1155G7 et d’un SSD de 512 Go. Ce « petit » modèle porte la référence Acer Aspire Vero AV15-51-56GD.

Acer Aspire Vero AV15-51-56GD 999€ > Fnac

Par rapport à la concurrence, il suffit de jeter un coup d’œil aux rayons virtuels de Boulanger, Rue du Commerce, Fnac ou Darty pour se rendre compte que le prix de l’Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 est assez compétitif, malgré sa conception originale et compte tenu de ses caractéristiques techniques : format 15,6 pouces, avec un processeur Intel Core i7 de dernière génération et 16 Go de mémoire. On trouve néanmoins de nombreuses configurations proposées à des prix compris entre 999 et 1200 euros, parfois en promo avec un processeur Intel d’ancienne génération (la 10e, qui n’intègre pas une puce graphique aussi performante que les Core i5 ou i7 de 11e génération et leur puce graphique Iris Xe).

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Plastique recyclé ne signifie pas bas de gamme !

L’Acer Aspire Vero arbore un look pour le moins original, façon papier recyclé. Ainsi, les différentes parties de son châssis affichent une surface grise, mais avec une teinte non uniforme (le constructeur n’a pas utilisé de peinture). En effet, le plastique qui compose le boîtier semble composé d’une multitude de petits blocs gris clair (principalement), voire gris foncé, avec même quelques touches de jaune (repris d’ailleurs sur les patins anti dérapant placés sous le châssis).

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser en entendant « plastique recyclé », l’ensemble ne donne pas du tout une mauvaise impression, bas de gamme. Au contraire, le résultat s’avère plutôt séduisant ! D’autant plus que la texture de tout le boîtier, très douce au demeurant, ne retient absolument pas les traces de doigt, fléau redouté par tous les constructeurs (aussi bien sur les PC portables que sur les smartphones !).

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Cet aspect original s’explique donc par le fait que l’Aspire Vero contient 170 grammes de plastique recyclé (PCR, pour Post Consumer Recycled), reparti dans le châssis (30 % de plastique PCR) ou les touches du clavier (qui utilise ce matériau à hauteur de 50 %). Et comme Acer ne fais les choses à moitié, l’emballage de l’ordinateur est recyclable à 100% et entièrement composé de carton recyclé, sans plastique.

De plus, le constructeur va jusqu’à offrir la possibilité d’utiliser une partie du carton d’emballage comme support sur lequel on peut poser l’ordinateur afin d’obtenir un meilleur angle de frappe. Enfin, pour faciliter la réparation ou le remplacement des composants internes (mémoire et SSD), la partie inférieure du capot de la machine est maintenue en place par des vis standard. On peut donc démonter le PC portable sans se prendre la tête.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, l’Aspire Vero mesure 36,6 x 23,8 x 1,8 cm, pour un poids de 1,8 kg. Il est donc un peu plus lourd que la moyenne des ordinateurs portables au format 15,6 pouces, qui pèsent aux alentours de 1,5 kg. D’autre part, lorsqu’on déploie l’écran, la charnière du PC fait en sorte que le clavier s’incline légèrement. Cela procure une légère inclinaison qui peut faciliter l’utilisation du clavier. Et cela facilite également le passage de l’air, ce qui permet de mieux refroidir les composants internes.

Bon point, le clavier – doté de touches rétro éclairées – s’avère agréable à utiliser. De plus, il intègre un (mini) pavé numérique. La conséquence est visible : certaines touches ont des dimensions réduites. Toutefois, cela n’impacte pas vraiment la frappe lorsqu’il s’agit de saisir de longs textes. D’autre part, le pavé tactile – lui aussi convaincant – est agrémenté d’un lecteur d’empreintes digitales, toujours pratique pour protéger l’accès à ses fichiers.

Webcam de l’Acer Vero – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le reste de l’équipement comprend une Webcam HD 720p (1280 x 720 pixels), qui – on peut le regretter – n’est pas compatible Windows Hello pour la reconnaissance du visage de l’utilisateur. Toutefois, celle-ci capture des images de qualité assez satisfaisante, sans plus, comme la plupart des autres PC portable. La précision n’est pas transcendantale, mais suffisante pour communiquer visuellement.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, la connectique de l’Aspire Vero est complète. Ainsi, sur le côté droit, on ne trouve qu’une prise casque/micro et un port USB A 2.0. Si ce dernier peut sembler anachronique, il suffit néanmoins pour brancher une souris ou une imprimante par exemple) et prise casque/micro. De l’autre côté, figurent un connecteur Ethernet, une sortie vidéo HDMI 2.0, deux autres ports USB A 3.2 (dont un qui permet de recharger un appareil mobile, comme un smartphone, même si la machine est éteinte) et un port USB C 3.2. Pratique, ce dernier peut être utilisé pour recharger la batterie à la place de l’adaptateur secteur de 65 Watts fourni par Acer.

Un affichage LCD classique, mais peu lumineux

L’Aspire Vero AV15-51-78H5 est équipé d’un écran des plus banals, qui n’est pas tactile et ne pivote pas sur 360 degrés. Au format 15,6 pouces, il s’agit en effet d’un modèle LCD qui exploite la technologie IPS et affiche des images en définition Full HD (soit 1920 x 1080 pixels). Et, contrairement à la tendance actuelle, ses bordures ne sont pas spécialement fines ! Ainsi, le bord supérieur de l’écran a une épaisseur de 1,4 mm, ce qui laisse bien la place à Acer pour y intégrer la Webcam. Même les bordures latérales sont plutôt larges (1 cm).

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Point positif, la dalle est mate, ce qui permet de travailler ou de se divertir sans être gênés par des reflets désagréables qui pourraient être causés par des sources lumineuses placées derrière nous (lampe, fenêtre, etc.).

En revanche, les mesures que nous avons réalisées à l’aide de la sonde X-Rite i1Display Pro Plus mettent en évidence des performances d’affichage pour le moins contrastées. On sait que la technologie LCD produit des images moins spectaculaires que l’OLED (lire notre test de l’Asus Zenbook Flip S), avec des couleurs moins éclatantes et des noirs plus ou moins délavés, mais certaines prestations de l’écran de l’Aspire Vero sont particulièrement décevante.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Tout d’abord, la luminosité maximale de la dalle de l’Aspire Vero n’est que de 252 nits. C’est – par exemple – deux fois moins que la luminosité mesurée très récemment sur l’un des derniers Dell XPS (lire notre test du Dell XPS 17), alors qu’une valeur moyenne se situerait plutôt aux alentours de 400 nits. Toutefois, si cela peut sembler peu, la valeur s’avère tout de même conforme à ce qu’annonce le constructeur ! De plus, en pratique, l’affichage délivre des images suffisamment lumineuses pour travailler et se divertir dans la journée ou le soir, en intérieur.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un autre faiblesse de l’écran du PC portable concerne la fidélité des couleurs. En effet, le Delta E moyen mesuré s’élève à 5.8. Or, cette valeur – considérablement supérieure à 3 – traduit le fait que les teintes affichées diffèrent fortement des couleurs théoriques optimales, et que la différence est visible à l’œil nu. Bref, l’écran n’est pas vraiment taillé pour les tâches graphiques dans un contexte professionnel.

Le contraste moyen de la dalle LCD a été mesuré à 1386:1. Ce résultat se situe plutôt dans la moyenne quand on le compare aux valeurs relevées sur certains ultrabooks : Acer Swift 5 = 1589:1, Lenovo Yoga Slim 9i = 1357:1, Huawei Matebook D 16 = 1437:1. Les écrans LCD des Dell XPS 13 et 17 détiennent les meilleurs scores en termes de taux de contraste (1650:1 et 1750:1).

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, la température moyenne des couleurs s’avère excellente, puisqu’elle a été mesurée à 6584 K, ce qui traduit un affichage parfaitement neutre, qui ne tire ni vers le bleu (températures des couleurs trop froides), ni vers le jaune (températures des couleurs trop chaudes).

Des performances solides, même en 3D

L’Acer Aspire Revo AV15-51-78H5 est l’une des premières configurations que nous avons pu tester sous Windows 11. Elle embarque un processeur Intel de onzième génération (nom de code Tiger Lake UP3), le Core i7-1195G7. Il s’agit du dernier processeur haut de gamme pour ultrabook en date chez Intel. Ce modèle se distingue du Core i7-1165G7 par ses fréquences de fonctionnement. En effet, si il exploite la même architecture, avec 4 cœurs physiques (8 threads), ces derniers sont cadencés à 2,9/5,0 GHz (au lieu de 2,8/4,7 GHz pour le Core i7-1165G7).

Le Core i7-1195G7 exploite la même puce graphique Iris Xe, dotée de 96 unités d’exécution, que son prédécesseur. Toutefois, sa fréquence de fonctionnement est légèrement supérieure : 1,4 GHz contre 1,3 GHz pour l’iris Xe du Core i7-1165G7. Pour le reste, les deux processeurs Intel ont le même TDP de 28 Watts.

Acer Vero – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Vero – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bien sur, le Core i7-1195G7 de l’Aspire Vero AV15-51-78H5 offre de meilleures performances que la puce Core i5-1155G7 qui équipe le second modèle, l’Aspire Vero AV15-51-56GD. En effet, ce dernier n’intègre que 8 Mo de Smart Cache, contre 12 Mo pour le Core i7. De plus, les fréquences de fonctionnement du Core i5 ne sont « que » de 2,5/4,5 GHz. Enfin, il y a également une petit différence entre les puces graphiques Iris Xe : celle du Core i5 n’intègre que 80 unités d’exécution, avec une fréquence très légèrement revue à la baisse (1,35 GHz contre 1,4 GHz).

Pour ce qui est performances de calcul pures, l’application de Raytracing Cinebench R20 délivre des indices de 2280 (multi-thread) et de 570 (mono thread). Si ces indices sont 10 % supérieurs à ceux obtenus avec le Core i7-1165G7, ils sont aussi – logiquement – nettement inférieurs à ceux obtenus avec des processeurs à 6 cœurs physiques (et donc 12 threads). Ainsi, la puce AMD Ryzen 5 4600H présente dans le Huawei Matebook D 16 a obtenu des indices de 3294 / 443 (lire notre test du Huawei Matebook D 16), alors que les scores du processeur Intel Core i5-11400H présent dans le Dell XPS 17 étaient de 3452/360.

Acer Aspire Vero AV15-51-78H5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les performances de l’ensemble de la configuration sont mises en évidence par l’application PC Mark. En l’occurrence, celle-ci a renvoyée un indice de 5240, ce qui s’avère très légèrement supérieur aux scores observés sur les autres configurations dotées d’une puce à quatre cœurs (environ 5000).

Enfin, les performances théoriques en 3D, mesurée par le benchmark 3D Mark, sont similaires à celles obtenues avec les configurations équipées du processeur Core i7-1165G7…

En pratique, on constate que la puce graphique Iris Xe peut faire fonctionner certains jeux dans de bonnes conditions. Par exemple, si on exécute Fortnite en qualité graphique Epique, on obtient des animations comportant environ 15 images par seconde en moyenne. Il est donc préférable de basculer en qualité Elevée, afin de bénéficier d’animations plus fluides, avec la plupart du temps 30 images par seconde.

The Division 2 – Acer Vero – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, avec des jeux plus complexes, il faut absolument rester en qualité graphique minimale ! Par exemple avec des jeux comme The Division, The Division 2 ou encore Shadow / Return Of The Tomb Raider, on obtient environ 30 images par seconde, ce qui est plutôt correct (21 images par seconde avec Far Cry 5). En qualité Ultra, on est entre 10 et 15 images par seconde, ce qui trop peu pour offrir des animations fluides et donc satisfaisantes.

Enfin, qu’il s’agisse de jouer, d’écouter de la musique ou de regarder des vidéos en streaming, le son est délivré en stéréo par deux haut-parleurs. Et force est de constater qu’ils s’avèrent assez satisfaisant ! En plus d’offrir une bonne réserve de puissance, leur qualité est assez satisfaisante… pour un PC portable ! Bien sur, le son manque cruellement – comme très souvent – de basses. Et le constat est le même lorsqu’on discute avec ses proches ou ses collègues, via Skype par exemple. La voix est bien captée par le micro et la restitution est satisfaisante.

Une autonomie faiblarde

L’Acer Aspire Vero embarque une batterie de 48 Wh. Cette capacité est donc inférieure à celle des batteries qui équipement généralement les ultrabook (entre 55 et 65 Wh). Cela se traduit en pratique par une autonomie inférieure à la moyenne. En effet, après avoir ajusté la luminosité à 200 nits, le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark a fonctionné pendant 5 heures et 41 minutes, ce qui est assez éloigné des 9 à 10 heures généralement observées.

Acer Vero – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide

En ce qui concerne l’autonomie en streaming vidéo, le constructeur annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 9 heures et demie. Lors de nos tests, le résultat n’est pas aussi enthousiasmant. En effet, un film de 2 heures lu en Wi-Fi depuis Netflix a fait baisser le niveau de la batterie de 29 %, ce qui est beaucoup. Cela permet d’envisager une autonomie maximale en vidéo légèrement inférieure à 7 heures (6 heures et 53 minutes).

Compte tenu de la vocation bureautique / multimédia de l’ordinateur, peut être serait-il sage de de contenter de la version en Core i5, afin de bénéficier – sans doute – d’une meilleure autonomie.