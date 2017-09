Google Home : une batterie pour la transformer en enceinte nomade

Si Google Home est avant tout une enceinte Wi-Fi nécessitant en permanence un câble d’alimentation, un accessoiriste propose une batterie pour la transformer en enceinte nomade.

>>> [Test] Google Home : des débuts plus que prometteurs

Étant en permanence connectée aux différents équipements de la maison comme le Chromecast ou les ampoules connectées, ainsi qu’au réseau Wi-Fi, Google Home n’avait initialement aucun intérêt à être utilisée comme enceinte nomade. Seulement, depuis que Google a enfin ouvert le Bluetooth pour permettre d’écouter des titres stockés sur son smartphone, on peut s’en servir comme d’une simple enceinte. Désormais, grâce au Loft de l’accessoiriste Ninety7, Google Home peut même être embarqué à différents endroits et fonctionner sur batterie.

Loft est en fait un socle pour l’enceinte Google Home qui, en plus de la grille, permet d’intégrer une batterie dans l’enceinte. Celle-ci se connecte avec le même câble d’alimentation que l’enceinte d’origine, et pèse 400 grammes. Ninety7 annonce, grâce à sa batterie, une autonomie de l’enceinte pouvant monter jusqu’à huit heures. Évidemment, cette durée dépendra surtout du volume sonore de la musique jouée. Avec l’ouverture du Bluetooth, permettant à Google Home de ne plus dépendre d’une connexion Wi-Fi pour jouer ses titres, et une batterie externe, Google Home peut ainsi être utilisée comme une véritable enceinte Bluetooth nomade.

La batterie Loft de Ninety7 sera disponible à partir de la fin du mois d’octobre. Elle peut être précommandée sur le site du constructeur pour 40 dollars (33 euros), contre 50 dollars (41 euros) après sa sortie. Trois coloris sont disponibles, correspondant aux teintes du socle Google Home : carbone, cuivre ou neige.