Google Pixel 8 : le smartphone est déjà bradé avant même le début des soldes

Pour être certain d’avoir du stock, il peut être préférable de profiter des bonnes affaires avant les soldes d’hiver 2024. Si votre smartphone doit être changé, voici une belle offre à ne pas rater sur le Google Pixel 8. En effet, chez Amazon, le smartphone passe à 639 € au lieu de 800 €.

Google Pixel 8 : le smartphone est moins cher chez Amazon

Cette offre est proposée chez Amazon Espagne mais les modalités restent sensiblement les mêmes toutefois il faudra juste vous acquitter des frais de livraison d’un montant de 5 €. Avant de valider votre commande, revenons sur les caractéristiques principales de ce modèle en promotion.

Le Google Pixel 8 dispose de toutes les caractéristiques qui vont vous permettre une utilisation optimale. Le Google Pixel 8 est doté d’un écran OLED qui lui a valu une palme de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation appréciable. A l’intérieur, c’est le processeur Google Tensor G3 avec un coprocesseur de sécurité Titan M2 qui vont faire tourner l’ensemble du smartphone. Il vous permettra également d’immortaliser vos plus beaux souvenirs grâce à la présence de ses différents capteurs dont la caméra large de 50 MP, la caméra ultra-large de 12 MP et la caméra frontale de 10,5 MP. Son autonomie est également plus que correcte grâce à sa batterie de 4585 mAh qui vous permettra de tenir toute la journée sans penser à recharger.

Toutefois, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape du paiement.