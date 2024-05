Google a payé 20 milliards de dollars à Apple en 2022 pour être le moteur de recherche de Safari

© Envato

Selon des documents judiciaires déclassifiés, Google a payé 20 milliards de dollars à Apple en 2022 pour être le navigateur par défaut de Safari. Cet accord entre Apple et la maison-mère Alphabet est central à la plainte du Department Of Justice (DOJ) des Etats-Unis, qui accuse Google de monopole sur le marché de la recherche internet.

Google veut garder son monopole de la recherche internet

Dans le cadre de ce procès antitrust, le ministère de la justice américain affirme que Google monopolise le marché de la recherche en ligne, pour s’en arroger tous les revenus publicitaires. Dans cet objectif, l’entreprise dirigée par Sundar Pichai a conclu plusieurs accords avec des firmes technologiques, pour fournir ses résultats de recherches sur d’autres plateformes, comme Safari

Comme le souligne Bloomberg qui a mis au jour ces documents, l’accord permettant à Google d’être le moteur de recherche du navigateur web d’Apple est le plus important de tous, puisqu’il lui donne accès au smartphone le plus populaire aux Etats-Unis : l’iPhone. Jusqu’ici, Apple et Google s’étaient efforcés de ne pas divulguer le montant exact prévu par l’accord.

Un employé d’Apple révèle le montant de l’accord avec Google

Malheureusement pour les deux géants de la tech, Eddy Cue, vice-président de la division services d’Apple a révélé le pot aux roses. Invité par Google à témoigner à la barre, le cadre a révélé que le moteur de recherche reverse à son employeur 36 % des revenus tirés des recherches sur Safari. À partir de là, le calcul était simple, permettant de trouver le résultat de 20 milliard de dollars.

Cette somme n’est pas anodine pour Apple. Les documents révèlent ainsi que ces paiements de Google prennent une bonne part des bénéfices de la firme à la pomme. En 2020, le paiement effectué par Google représentait 17,5 % du revenu d’exploitation d’Apple.

Le département de justice américain était bien en dessous du chiffre réel, puisqu’il estimait en octobre 2023 que Google payait 10 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche de l’iPhone. Au moment de la révélation de ces chiffres, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, était invité à témoigner devant les juges. Celui-ci avait dénoncé avec véhémence cet accord favorisant le monopole de Google.

Les plaidoiries finales dans cette affaire sont prévues aujourd’hui jeudi 2 mai et demain vendredi 3 mai. La décision finale de la justice devrait être annoncée plus tard dans l’année.