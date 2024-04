Google : le moteur de recherche pourrait ne plus être complètement gratuit

© Envato

Comme ses concurrents, Google veut injecter de l’IA partout. Et son célèbre moteur de recherche va également y avoir droit. Le géant teste notamment les résumés générés par l’IA chez un petit nombre d’utilisateurs. La fonctionnalité permet d’obtenir une synthèse de plusieurs sources, évitant ainsi aux internautes d’avoir à les ouvrir séparément lorsqu’ils font une recherche.

Encore au stade expérimental, cette option pourrait devenir payante à terme. D’après les informations du Financial Times, qui cite des sources proches du projet, Google envisagerait de rendre ses fonctionnalités de recherche IA payantes. Le géant étudie plusieurs options. Il pourrait notamment les inclure dans ses abonnements existants comme Google One AI Premium. Pour rappel, celui-ci donne accès au modèle Ultra de Gemini et au chatbot dans Gmail, Google Docs, Slides et d’autres produits.

Google Search : les résumés de recherche par l’IA seront payants

Si Google prend une telle décision, il s’agirait de la première fois que l’un de ses principaux produits se retranche derrière un paywall. Toujours selon la même source, la recherche traditionnelle resterait totalement gratuite. Qui plus est, les publicités continueront de surgir à côte des résultats de recherche même pour les personnes abonnées aux fonctions de recherche premium.

“Nous ne travaillons pas ni n’envisageons une expérience de recherche sans publicité. Comme nous l’avons fait à plusieurs reprises auparavant, nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités et services premium pour améliorer nos offres d’abonnement sur Google”, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Toujours est-il que ces résumés orchestrés par l’IA pourraient mettre à mal le modèle économique de nombreux sites financés par la publicité. Et pour cause, les internautes ayant souscrit n’auront plus à les visiter pour accéder aux informations qu’ils convoitent. De tels résumés pourraient ainsi faire chuter leurs revenus publicitaires conditionnés par l’audience.

En marge de ces changements drastiques, l’entreprise veut aussi faire le ménage sur son moteur de recherche. Google prévoit notamment de filtrer les contenus de mauvaise qualité générés par l’intelligence artificielle.