AirPods Pro vs Elite 85t : comment s’en sortent les écouteurs de Jabra face aux écouteurs d’Apple ?

En plus d’être moins chers, les Jabra Elite 85T sont dotés de la technologie de suppression active du bruit « la plus avancée et la plus puissante » de Jabra.

Jabra Elite 85T – Crédit : Jabra

Les Jabra Elite 85T sont les successeurs des Jabra Elite 75T que nous avions déjà pu tester. Ceux-ci vont bientôt gagner la réduction de bruit active grâce à une mise à jour gratuite. Alors que les Jabra Elite 85T viennent tout juste de débarquer sur le marché, les AirPods Pro sont déjà commercialisés depuis octobre 2019.

Avec la suppression active du bruit, les Jabra Elite 85t devraient offrir 5,5 heures d’écoute avec une seule charge. Cette autonomie peut s’étendre à 25 heures avec le boîtier de charge. Vous pouvez compter jusqu’à 31 heures lorsque la suppression active du bruit est désactivée, et la recharge sans fil est également disponible.

En comparaison, les AirPods Pro ont une autonomie plus faible, jusqu’à 4,5 heures sans le boîtier et jusqu’à 24 heures avec le boîtier. Les AirPods Pro se chargent plus rapidement, avec une heure d’écoute toutes les cinq minutes, alors que les Elite 85t prennent quinze minutes pour fournir une heure d’écoute.

Chaque produit possède une fonction permettant de mieux entendre les bruits extérieurs. Chacun est également résistant à l’eau, et les Jabra Elite 85t sont garantis deux ans contre l’eau et la poussière.

Comparatif : quels sont les meilleurs casques et écouteurs Bluetooth pour le sport ?

Les Jabra Elite 85t offrent quelques fonctionnalités supplémentaires, pour un prix moins élevé

Les Jabra Elite 85t sont équipé de six microphones, trois sur chaque écouteur, pour garantir une qualité d’appel élevée et éviter que le vent n’affecte l’écoute. Les AirPods Pro, eux, sont équipés d’une protection en maille sur leur micro pour les protéger également du vent.

Au niveau des assistants, les AirPods Pro sont bien sûr uniquement compatibles avec Siri, tandis que les Jabra Elite 85t sont plus polyvalents. En effet, ils peuvent fonctionner avec Siri, Alexa ou Google.

Contrairement à la plupart des écouteurs sans fil, le Jabra Elite 85t opte pour une conception semi-ouverte, ce qui devrait soulager la pression dans l’oreille et éviter l’inconfortable « effet bouchon d’oreille » qui peut gêner certains utilisateurs.

Côté prix, comptez 279 euros pour les AirPods Pro d’Apple, contre 249 euros pour les Jabra Elite 85T. Ceux-ci seront disponibles fin octobre ou début novembre.

Source : Jabra