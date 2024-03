One Piece encore en pause, le prochain chapitre décalé après la mort d’Akira Toriyama ?

© Toei Animation

One Piece continue à faire vibrer sa large communauté au gré de la sortie des chapitres du manga. Les fans peuvent aussi suivre l’histoire de Luffy en anime et pourront bientôt retrouver l’équipage du Chapeau de paille dans la saison 2 du live-action One Piece de Netflix, même s’ils devront attendre un moment avant la sortie des nouveaux épisodes.

Les lecteurs du manga devront également prendre leur mal en patience dans les prochaines semaines. One Piece va connaître une nouvelle pause qui pourrait avoir différentes causes, dont la mort d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball et proche de l’auteur de One Piece, Eiichirō Oda.

One Piece en pause, les fans vont patienter longtemps avant le prochain chapitre

Après Dragon Ball Super, que Shueisha vient de mettre en pause, One Piece va aussi connaître un hiatus. Suite à la sortie du chapitre 1111 le 24 mars prochain, les fans devront patienter jusqu’au 21 avril pour découvrir le chapitre 1112.

Ce dernier marquera un pas supplémentaire vers la conclusion du long arc d’Egg Head débuté avec le chapitre 1058. Comme pour Dragon Ball Super, Shūeisha ne donne pas la raison de cette pause. Toutefois, Mackenyu Maeda, l’interprète de Roronoa Zoro dans la série One Piece de Netflix, révélait lors du Bandai Card Games Fest que la production de la deuxième saison pourrait débuter prochainement.

L’emploi du temps chargé d’Eiichiro Oda, qui occupe les postes de consultant scénaristique et producteur exécutif sur le show, pourrait donc expliquer l’arrêt du manga. Comme l’auteur de Naruto, le mangaka était aussi très proche d’Akira Toriyama et se disait « noyé par la tristesse » le jour de l’annonce de son décès.

Il n’y aurait rien de surprenant à voir Eiichirō Oda prendre un peu de repos après la disparition de son ami. Espérons que le Japonais ne souffre pas de nouveaux problèmes de santé. Son état physique l’a régulièrement forcé à mettre l’écriture de One Piece en pause ces dernières années.