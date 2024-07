Alerte : cette version périmée d’Android vous expose aux attaques

Après dix ans de bons et loyaux services, Android 5.0 Lollipop devient obsolète. Cette version vieillissante de l’OS est désormais privée des mises à jour des services Google Play. Il faut donc passer à une mouture plus récente pour éviter de vous exposer.

© Envato

Google finit toujours par abandonner les versions les plus anciennes d’Android. Privées des mises à jour de sécurité et des nouveautés, elles restent toutefois éligibles pendant un temps aux mises à jour des services Google Play. Ces derniers offrent des fonctionnalités fondamentales (authentification aux services Google, synchronisation des contacts, mises à jour des applications Google, protection renforcée contre les attaques, protection des données, etc).

Dans un communiqué, Google vient d’annoncer la fin du support pour une version vieillissante : Android 5.0 Lollipop. Celle-ci avait fait ses premiers pas en novembre 2014, soit il y a dix ans. “Aujourd’hui, nous interrompons les mises à jour des services Google Play pour les appareils Android Lollipop, car ils représentent moins de 1 % des appareils Android actifs”, affirme un porte-parole de l’entreprise.

A lire > Android 15 : date de sortie possible, modèles compatibles, nouveautés, ce que l’on sait

Clap de fin pour Android 5.0 Lollipop, le support Google Play s’arrête

Certes, votre smartphone tournant sous Lollipop restera fonctionnel. Mais vous ne recevrez plus de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs de sécurité cruciaux, ce qui vous exposera aux attaques. Qui plus est, le smartphone risque de ne plus être compatible avec certaines applications. “Nous encourageons vivement les utilisateurs à se mettre à niveau vers des versions Android plus récentes pour bénéficier des dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité”, conseille le porte-parole.

Pour rappel, les services Google Play ont cessé d’être mis à jour sur Android 4.4 KitKat il y a un an tout pile. L’arrêt du support permet à Google de se concentrer sur les OS plus récents qui prennent en charge les fonctionnalités modernes. Mais la fin des mises à jour expose les utilisateurs à des risques de sécurité. Vous l’aurez compris, il devient urgent de vous mettre à niveau vers une version plus récente si vous utilisez toujours Android 5.0.