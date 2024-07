Android Auto ne prend plus en charge cette version d’Android, vous êtes prévenus

Google vient de mettre à jour discrètement la configuration minimale requise pour Android Auto. L’application embarquée ne prend plus en charge Android 8.0 pour les connexions filaires. Il faudra basculer sur une version plus récente pour continuer à bénéficier des mises à jour.

© BMW

Android Auto permet de déporter les fonctionnalités de votre téléphone Android sur l’écran d’infodivertissement de votre voiture. Le système embarqué de Google est loué pour sa praticité malgré ses bugs à répétition qui nuisent à l’expérience utilisateur. Jusqu’alors, il fallait au moins être muni d’un smartphone tournant sous Android 8.0 (ou une version ultérieure) pour en profiter dans l’habitacle avec un câble USB. Cette version vieillissante est désormais obsolète.

Sur sa page d’assistance destinée aux nouveaux utilisateurs, Google indique désormais qu’il est nécessaire d’avoir un smartphone Android 9.0 (ou une version plus récente) pour utiliser Android Auto sur l’écran du véhicule en mode filaire. Le changement a été fait discrètement ces derniers jours. Notez que la mise à jour n’a pas (encore) été effectuée sur la version française de la page d’assistance.

Android Auto : que signifie la fin de la prise en charge d’Android 8.0 ?

Alors qu’Android 15 sera bientôt déployé, il est logique que Google abandonne progressivement les versions les plus vieillissantes de son OS qui sont de moins en moins utilisées. Si vous êtes un irréductible d’Android 8.0, sachez qu’Android Auto continuera de fonctionner sur les appareils où il est déjà installé. En revanche, vous serez privé des mises à jour ce qui s’avère plutôt embêtant. Vous ne pourrez plus accéder aux nouvelles fonctionnalités, aux correctifs de bugs et aux optimisations.

Si vous possédez un smartphone tournant sous Android Oreo et que vous souhaitez installer Android Auto, vous ne trouverez plus l’application sur le Play Store. S’il sera toujours possible de récupérer un fichier APK en ligne, nous vous recommandons plutôt de mettre à niveau votre système d’exploitation mobile vers une version prise en charge.

Notez que la configuration minimale pour Android Auto sans fil n’a pas changé :