Alerte : Ikea rappelle ces batteries externes pour risque d’incendie

© Ikea

Dans nos sociétés où les smartphones sont rois, les batteries externes sont incontournables pour les utilisateurs nomades. Or certains modèles souffrent de défauts de fabrication, exposant les utilisateurs à de gros dangers. En début d’année, Ikea avait ainsi procédé au rappel massif d’un chargeur USB 40W de la marque ÅSKSTORM. Celui-ci exposait les usagers à des risques de choc, de brûlures et d’électrocution. Quelques mois plus tard, l’enseigne suédoise tire à nouveau la sonnette d’alarme.

Le site gouvernemental Rappel Conso a révélé mercredi que des batteries externes vendues en France par Ikea présentaient des risques d’incendie. Le premier modèle concerné est une batterie externe Varmfront 10 400 mAh (référence 00559615, numéro de modèle E2038). Le rappel cible les séries 2313, 2316, 231 et 2319 commercialisées depuis juillet 2023.

Alerte incendie : des batteries externes Varmfront rappelés par Ikea

Le second modèle rappelé est également une batterie externe de la marque Varmfront mais d’une puissance moindre (5200 mAh). Sont inclus les séries 2318, 2319, 2322 de cet accumulateur (référence 70555647). Les deux batteries externes ont été commercialisées aux quatre coins de l’hexagone notamment à Avignon, Paris, Rennes, Toulon, Montpellier, Grenoble, Lyon et dans bien d’autres villes.

Si vous avez acheté l’un de ces modèles, vous êtes invité à le rapporter chez Ikea sans plus tarder. Vous pourrez alors l’échanger ou obtenir un remboursement. Dernièrement, des batteries externes et des enceintes Anker présentaient des risques d’incendie liés à un défaut de fabrication. La marque a procédé à un rappel par mesure de sécurité.