Ikea : ramenez vite ce chargeur qui peut vous blesser mortellement

Ikea procède au rappel massif d’un chargeur qui peut provoquer des blessures très dangereuses voire mortelles. Rappel Conso nous partage la référence de ce produit qu’il faut absolument ramener dans votre magasin le plus proche.

© Envato

Vous aimez faire vos emplettes chez Ikea et vous avez craqué pour le chargeur USB 40W de la marque ÅSKSTORM en coloris gris foncé ? Rappel Conso nous alerte sur sa dangerosité et effectue un rappel suite à des risques de choc, de brûlure et d’électrocution, ce qui peut vous blesser mortellement. Ce n’est pas un rappel à prendre à la légère.

Des risques de brûlures et de choc électrique

Ikea ne vend pas que des meubles. On trouve de nombreux autres produits, notamment destinés à la tech. Parmi les articles de la firme suédoise, il y a le chargeur USB 40W de la marque ÅSKSTORM en coloris gris foncé. Malheureusement, l’enseigne procède à un rappel à cause de graves problèmes de sécurité. Ce produit étant disponible dans les enseignes françaises du groupe, mieux vaut rapidement retourner le vôtre sous peine de graves accidents.

Rappel Conso explique que ce chargeur entraîne “des risques de brûlures et de choc électrique causés par l’usure du câble d’alimentation qui se produit lorsque le câble est enroulé autour du chargeur ou plié de manière répétée”. Il semblerait donc que ce soit la conception du produit qui pose problème. Cela peut entraîner un choc électrique mortel dans certains cas, par exemple si l’utilisateur a un pacemaker.

Retournez ce produit à Ikea pour recevoir un remboursement

Les chargeurs USB 40W de la marque ÅSKSTORM en coloris gris foncé concernés sont ceux vendus sur une très grande période de temps, entre le 1er avril 2020 et le 5 décembre 2023. Que faire si vous en avez un ? Retournez au Ikea le plus proche de chez vous et ramenez le produit.

Rassurez-vous, l’enseigne s’engage à vous rembourser totalement. Mieux vaut ne pas prendre à la légère cette alerte de Rappel Conso, votre vie est en jeu mais aussi celle de vos proches. Sans oublier qu’en plus des risques pour la santé, on imagine que des départs d’incendie peuvent se produire. Bref, n’utilisez surtout pas ce chargeur.