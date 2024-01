CES 2024 : le récap des meilleures annonces et nouveautés du salon

© CTA

Le coup d’envoi du CES 2024 vient d’être donné à Las Vegas. Du 9 au 12 janvier, les acteurs de la tech se réunissent, comme chaque année, pour présenter leurs innovations au monde entier. Près de 4000 exposants participent au Consumer Electronics Show dont de nombreuses entreprises françaises.

Après un CES 2023 marqué par de belles annonces, l’organisateur CTA prouve une nouvelle fois qu’il s’agit du salon à suivre pour découvrir les plus grandes innovations de l’industrie. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, automobile, jeu vidéo : tous les domaines de la tech sont représentés. Voici le récap des meilleures annonces du CES 2024.

MSI présente CLAW, sa nouvelle console portable

Un nouvel acteur investi le marché des consoles portables, ou des PC gamer nomades, comme on pourrait l’appeler. Après Lenovo, Valve et Asus, MSI dévoile lui aussi sa machine, nommée CLAW. La console dévoilée lors du CES 2024 est équipée d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec une architecture Meteor Lake. Elle se distingue donc de ses concurrentes qui tournent sous AMD.

© MSI

La MSI CLAW sera déclinée en trois modèles, du Core Ultra 5 au Core Ultra 7 155H, ce dernier étant épaulé par 32 Go de RAM. Sur ce point, la console portable fait mieux que le Lenovo Legion Go et l’ASUS ROG Ally. Les prix de la machine iront de 699 $ et 799 $. La MSI Claw devrait sortir lors du premier trimestre de l’année.

Nvidia frappe fort avec ses GeForce RTX 4070 Super, 4070 TI Super et 4080 Super

Les gamers PC attendaient avec impatience que Nvidia dévoile ses nouvelles cartes graphiques. C’est désormais chose faite, car les GeForce RTX 4070 Super, 4070 TI Super et 4080 Super de Nvidia viennent de se dévoiler lors du CES 2024.

La RTX 4070 Super permettra de jouer en performances maximales à 1440p. Nvidia promet une puissance accrue par rapport à la RTX 3090 avec un DLSS 3 une fois et demi plus rapide. Elle sortira le 17 janvier au prix de 659€. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER arrivera un peu plus tard, le 24 janvier, au tarif de 889 €. Sa mémoire de 16 Go et son DLSS 3 environ deux fois plus rapide que la GeForce RTX 3070 Ti autorisera le jeu en 4 dans de bonnes conditions.

© Nvidia

Enfin, la 4080 Super embarque 16 Go de mémoire G6X ultra-rapide. Sa vitesse de 23 Gb/s et sa puce AD103 devrait faire des merveilles en jeu. Il faut débourser 1109 € pour se procurer la carte graphique disponible le 31 janvier.

Samsung dévoile le premier écran MicroLED transparent au monde au CES 2024

Samsung fait sensation au CES 2024 avec le premier écran MicroLED transparent au monde. La technologie impressionne et donne l’impression de visionner des hologrammes qui flottent dans l’air, alors qu’il s’agit bien d’un téléviseur.

On ne connaît ni le prix ni la date de sortie de l’écran MicroLED transparent de Samsung, mais il faudra certainement débourser une coquette somme pour vous le procurer. En effet, les écrans MicroLED non transparents du constructeur sud-coréen coûtent déjà extrêmement cher (150 000 € pour la MNA110MS1A). Quoi qu’il en soit, le coup de com’ est réussi pour Samsung étant donné la fascination autour de son produit.

L’Afeela, la voiture électrique de Sony et Honda, présentée au CES 2024

Sony a profité du CES pour dévoiler Afeela, sa nouvelle voiture électrique conçue en partenariat avec Honda. On ne sait pas encore grand-chose sur le véhicule, malgré la présentation d’un prototype au public présent sur le salon. Toutefois, l’intégration de l’Unreal Engine 5.3 pour fournir des cartes 3D détaillées et des vues en réalité augmentée de l’environnement proche devrait faire son petit effet.

Sony today controlled their EV at CES with a PlayStation controller. pic.twitter.com/ZnTeeGKkiw — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 9, 2024

En outre, Izumi Kawanishi, président de Sony Honda Mobility, s’est livré à une démonstration surprenante en contrôlant l’Afeela… avec la DualSense de la PS5. Bien sûr, les consommateurs ne pourront pas utiliser une telle fonctionnalité lorsque la voiture électrique sera disponible sur le marché à une date encore inconnue.

Le Zenbook Duo, le double écran d’Asus qui veut faire trembler la concurrence

Asus attaque frontalement ses concurrents Lenovo et HP avec le Zenbook Duo, un PC à double écran. En plus de ses deux dalles OLED tactiles de 14 pouces, l’ordinateur portable embarque un processeur Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de SSD.

© Asus

Niveau connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1 et une prise USB-A 3.2 Gen 1. Pour le moment, Asus n’a communiqué ni prix ni date de sortie pour son PC portable à double écran.

LG brille avec le Signature OLED T, une TV transparente impressionnante

LG a fait sensation lors du CES 2024 avec le Signature OLED T, un téléviseur transparent de 77 pouces. La TV possède un filtre de contraste pouvant être abaissé afin d’offrir cet effet saisissant. Ainsi, l’écran du constructeur sud-coréen peut même servir à décorer votre salon en affichant une animation comme celle de l’aquarium présentée par LG.

© LG

On ne sait pas encore à quel tarif le Signature OLED T sera commercialisé, mais son prix devrait approcher les 100 000 dollars, comme le téléviseur enroulable du constructeur. LG devrait en dire plus à ce sujet dans les prochaines semaines.

Les ROG Phone 8 et 8 Pro exposent leur puissance au CES 2024

L’Asus ROG Phone 8 veut s’imposer comme le meilleur smartphone gaming du marché. Il dispose de beaux arguments pour le faire avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3, ses 12 Go de RAM et son écran AMOLED flexible de 6,78 pouces.

© Asus

Celui-ci peut atteindre une fréquence de 165Hz et une luminosité maximale de 2500 nits. Le prix du ROG Phone 8 est fixé à 1099,99 €. Notez que le ROG Phone 8 Pro a le droit à 24 Go de RAM et à 1 To de stockage. Ce modèle est commercialisé à 1499,99 €. Les deux smartphones gaming seront expédiés à partir du 31 janvier.

Le Smart Home AI, le robot domestique fascinant de LG

Avec son Smart Home AI, LG veut fournir aux particuliers une sorte de majordome capable de converser avec vous tout en effectuant de multiples tâches. Par exemple, le robot intelligent peut servir de vigile en surveillant vos animaux domestiques ou encore en éteignant les appareils connectés qui ne sont pas en cours d’utilisation.

© LG

Si vous le souhaitez, le Smart Home AI peut aussi vous accueillir lorsque vous rentre chez vous. Il est même capable de détecter votre humeur lorsque vous passez le pas de la porte. LG n’a pas encore indiqué de date de sortie ou de prix pour son appareil boosté à l’intelligence artificielle.