Ces multiprises vendues en grande surface sont dangereuses, des risques d’incendie signalés

Rappel Conso tire la sonnette d’alarme pour trois modèles de multiprises vendus dans de grandes enseignes comme Leclerc, Auchan ou Carrefour. Exposant les consommateurs à des risques de court-circuit et d’incendie, ils ont été retirés de la vente. Les clients sont ainsi invités à les ramener pour se faire rembourser.

© Envato

La plateforme gouvernementale Rappel Conso signale les produits vendus dans le commerce présentant des risques pour les consommateurs. Après le rappel d’un chargeur USB France Production Electronique, trois multiprises de la marque Smart System ont été épinglées. Et pour cause, ces modèles sont exposés à “une détérioration prématurée du câble d’alimentation”. Ce qui risque de provoquer des courts-circuits et des incendies.

Dans le premier rappel, on retrouve deux multiprises 6 et 7 fiches affublées de la mention “Camet” sur leur dos. Il est possible de les identifier de plusieurs façons :

Avec les codes-barres : 3560238508268 et 3560238508275.

: 3560238508268 et 3560238508275. Avec les références : MULTIPRISE 6 FICHES 110033/90614 (Camet), MULTIPRISE 7 FICHES 110034/90312 (Camet)

Dans le second rappel, on retrouve également une multiprise Smart System. Vous pouvez l’identifier grâce à son code-barres (3560237555706) et ses références : MULTIPRISE 4 FICHES IP44 164719/FPYX-K-4N (Hongyi). Il faut en outre impérativement qu’elle comporte la mention “Hongyi” à l’arrière.

Si vous êtes en possession de l’un de ces trois modèles, vous devez absolument le rapporter dans votre point de vente où vous obtiendrez un remboursement. Ne prenez pas cet avertissement à la légère, il y va de votre sécurité et de celle de vos proches. Notez que la fin de la procédure de rappel est programmée pour le 15 juin 2024.

A lire > Ce téléphone Boulanger est rappelé à cause des ondes émises, comment rendre le vôtre ?

Logiquement, ces trois multiprises ont été retirées de la vente. On pouvait les acheter dans une multitude d’enseignes de grande distribution. On les retrouvait également dans des enseignes plus confidentielles disséminées aux quatre coins du pays. Vous pouvez consulter la liste entière des magasins concernés en cliquant ici.

Auchan

Carrefour

Casino

Bricomarché

Bricorama

Leclerc

Intermarché

La Foir’Fouille

Hyper U

Home Depot

Le Marché aux Affaires

Maxibazar

Mr Bricolage

A lire > Quelles sont les meilleures prises connectées sur le marché ?