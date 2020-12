Alien vs Predator : De nouveaux projets en cours de développement

Les franchises Alien et Predator n’ ont pas dit leur dernier mot. Deux projets sont en cours de développement . Mais d’autres films et séries pourraient également voir le jour.

Avec deux projets en cours de développement, les franchises Alien et Predator pourraient rapidement arriver à saturation. Et cela pourrait créer quelques problèmes dans les prochaines années. D’un côté, Dan Trachtenberg travaille actuellement sur un reboot de Predator. De l’autre, Ridley Scot et Noah Hawley sont en pleine effervescence sur la série Alien. Mais Richtman vient de confirmer que d’autres projets seraient aussi à l’étude.

Alien vs Predator : les franchises multiplient les projets – Crédit : 20th Century Fox

En effet, un nouveau projet de série pourrait bientôt voir le jour. Et un autre retour sur grand écran ne serait pas à exclure. Les deux franchises pourraient rapidement perdre leur public avec une déferlante trop importante autour de ces deux iconiques personnages de science-fiction.

Alien vs Predator : Trop de projets ?

De nouvelles rumeurs impliqueraient un retour sur grand écran d’Adrien Brody et Arnold Schwarzenegger. On parle également de l’arrivée de Dwayne Johnson. Le tout pour un nouveau long-métrage de Ridley Scott, n’ayant aucun lien apparent avec les prequels déjà réalisés. James Cameron pourrait également avoir envie de venir à son tour s’attaquer aux Xénomorphes. Ainsi trois projets liés à la franchise Alien pourraient voir le jour dans les prochaines années.

Mais dans son rapport détaillé, Richtman parle désormais aussi d’une nouvelle série Alien vs Predator en cours de discussion. Celle-ci se déroulerait après la diffusion de l’actuel projet pour Hulu. Après des crossovers fastidieux, cet énième série pourrait rapidement ennuyer son auditoire. Malgré les attraits certains des deux franchises, une nouvelle relecture ne semble pas être la meilleure idée du moment. Et surtout si on considère le foisonnement d’idées créatives déjà en marche sur le sujet.

Etant donné la crise sanitaire, il est évidemment peu probable que toutes ces propositions finissent par voir le jour. Dans un contexte économique inquiétant, les studios ne prendront pas de risques inutiles. Les producteurs voudront probablement attendre les scores de la série de Ridley Scott avant de miser sur un autre projet. Mais la nostalgie autour des deux créatures semblent donner des ailes à bon nombre de créatifs et réalisateurs !

Crédit : We Got This Covered

