EA annonce la suppression de 670 emplois et l’arrêt de plusieurs projets populaires

Electronic Arts va licencier 5 % de ses effectifs, selon un document légal déposé mercredi auprès de la Securities and Exchange Commission. Plus de 650 employés d’EA devraient ainsi perdrent leur emploi. Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoit également une réduction des budgets chez EA, avec la cession de bureaux et l’annulation de plusieurs jeux vidéo.

Le FPS Star Wars de Respawn sur The Mandalorian est annulé par EA

Dans un mémo envoyé aux employés d’EA, son PDG Andrew Wilson écrit que l’entreprise “rationalise ses opérations afin d’offrir des expériences plus profondes et plus connectées aux fans du monde entier“. Selon le document, EA prévoit de mener les suppressions de postes d’ici le début du prochain trimestre. La réduction des effectifs permettra à EA de se concentrer davantage sur ses “plus grandes opportunités – notamment nos franchises, le sport et les MMO“, ajoute Andrew Wilson.

Parmi les jeux annulés figure un projet de Respawn, le studio derrière d’excellent Star Wars : Jedi Survivor ou Apex Legends. Les développeurs travaillaient sur un un jeu Star Wars encore non dévoilé. Selon les informations d’InsiderGaming, il s’agissait d’un fast FPS sur le thème de The Mandalorian, au gameplay similaire à Doom.

Dans un mémo obtenu par IGN et destiné aux employés du studio, Laura Miele, présidente d’EA Entertainment, déclare : “Il est toujours difficile de s’éloigner d’un projet, et cette décision ne reflète pas le talent, la ténacité ou la passion de l’équipe pour le jeu.” Pour elle, il vaut mieux se concentrer à “donner aux fans les prochains volets des franchises emblématiques qu’ils veulent“.

Electronic Arts subit la crise dans l’industrie du jeu vidéo

Les suppressions de postes chez EA sont les dernières d’une longue série de PSE qui secoue l’industrie du jeu vidéo depuis maintenant un an. Pas plus tard qu’hier, Sony annonçait licencier 8% des effectifs de PlayStation. Même des studios au succès incontestable sont impactés, comme Insomniac (Spider-Man) ou Naughty Dog (The Last of Us) : personne n’est épargné.

Plus globalement, l’industrie du jeu vidéo est empêtrée dans une terrible crise. En 2023, plus de 10 500 travailleurs du secteur ont perdu leur emploi. Et l’année 2024 s’annonce pire encore : rien qu’en janvier, 6 000 personnes était licenciées. Parmi les plus gros PSE recensés jusqu’ici figure celui de Microsoft, impliquant le départ de 1 900 employés d’Activision Blizzard et de Xbox.