Alienware dévoile le Concept Nyx, pour diffuser et jouer à vos jeux PC sur n’importe quel écran

Avec des services comme Google Stadia, NVIDIA GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, le jeu vidéo en streaming est en plein essor. L’un des plus anciens mastodontes du jeu vidéo sur PC, Alienware, a présenté lors du CES 2022 un concept alléchant de « cloud gaming local », une machine qui permettrait d’utiliser son propre PC comme serveur de jeu afin de diffuser ses parties sur n’importe quel écran de la maison.

Concept Nyx © Alienware

Vous êtes assis à votre bureau et vous jouez tranquillement à Cyberpunk 2077 sur votre PC de jeu. Le problème, c’est que vous aimeriez bien y jouer en étant avachi sur le canapé du salon, manette en main et yeux rivés sur votre plus grande TV…

C’est le projet d’Alienware avec le Concept Nyx, une alternative au Remote Play de Steam présentée au CES 2022. L’idée est simple, faire en sorte de pouvoir allumer n’importe quel écran de sa maison, appuyer sur un bouton depuis une application dédiée et reprendre sa partie diffusée depuis son PC, comme si de rien n’était. Le tout, en ayant la possibilité de jouer à plusieurs jeux en même temps, peu importe leur plateforme de lancement.

Concept Nyx, le cloud gaming, mais en local

Avec le Concept Nyx, Alienware imagine un avenir où le chargement et la lecture de jeux vidéo sur une variété d’écrans pourrait se produire aussi instantanément que la diffusion de musique ou de séries. Avec l’aide du logiciel Nyx, il serait ainsi possible de diffuser n’importe quel jeu PC — peu importe sa plateforme d’achat —, sans fil, sur une variété d’écrans à la maison.

Alienware promet une latence bien inférieure à celle des services de cloud gaming traditionnels, qui reposent, eux, sur des serveurs situés à des centaines de kilomètres. En effet, ici, c’est votre PC de jeu qui jouerait le rôle de serveur, et pas les serveurs de Nvidia ou de Google.

Sur le papier, Concept Nyx permettrait de jouer à et de diffuser jusqu’à 4 jeux en même temps. Vous pourriez ainsi jouer à Rocket League dans le salon pendant que votre frère joue à The Witcher 3 depuis sa tablette, ou les deux sur le même écran, avec, on l’imagine, de très petites fenêtres et un rendu probablement trop pixelisé.

Encore en phase conceptuelle, Nyx aura effectivement besoin d’une machine suffisamment puissante pour exécuter plusieurs jeux à la fois, le tout épaulé d’un bon débit Internet pour gérer efficacement la distribution du flux à faible latence.

Tout comme le Concept UFO d’Alienware, un PC de jeu portable de type Switch qui avait été présenté pour la première fois il y a deux ans, Concept Nyx pourrait ne jamais voir le jour. De futurs produits pourraient toutefois profiter d’une partie de ses fonctionnalités, tout comme la façon dont le contrôleur d’UFO est utilisé dans la vidéo de démonstration du Concept Nyx (voir ci-dessus).

À ce jour, on ne sait pas encore si Alienware a l’intention de sortir son propre matériel estampillé Nyx, quand et pour combien d’euros, par abonnement ou non.