AliExpress casse le prix du Redmi Note 13 Pro 5G avec 160€ de remise !

Découvrez l’offre exceptionnelle d’AliExpress pour la rentrée 2024 : le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G à un prix imbattable grâce à une remise de -36% et une code promo pour -20€ ! Tout les détails de l’offre ci-dessous.

Profiter de -160€ remise sur le Redmi Note 13 Pro

Avec la rentrée 2024 qui arrive dans quelques jours, c’est le moment de vous équiper. Problème : la rentrée scolaire est également une période difficile pour les budgets serrés. Heureusement, AliExpress pense à vous et propose la Promo de Rentrée 2024 jusqu’au 25 août (inclus).

Pour l’occasion, l’enseigne vous propose jusqu’à -160€ de remise sur le Redmi Note 13 Pro 5G. Ce smartphone, déjà très apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, est maintenant disponible à seulement 222,80€ au lieu de 384,29€, soit une remise de -36% + une réduction de -20€ avec le code promo FRBS20.

Pourquoi choisir le Redmi Note 13 Pro 5G ?

Le Redmi Note 13 Pro 5G est un smartphone qui allie puissance et élégance. Doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, il offre une qualité d’image exceptionnelle avec des couleurs vives et des noirs profonds, parfait pour le streaming et les jeux. Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 750G assure des performances fluides, que ce soit pour le multitâche, les applications gourmandes en ressources ou les jeux mobiles.

Avec sa connectivité 5G, vous êtes assuré de profiter de vitesses de téléchargement ultra-rapides, rendant votre expérience en ligne plus réactive que jamais. De plus, sa batterie de 5000 mAh avec charge rapide vous permet de rester connecté toute la journée sans vous soucier de l’autonomie.

Tout savoir sur le Redmi Note 13 Pro 5G chez AliExpress

Profitez des autres avantages de la promo de rentrée AliExpress

Outre cette incroyable offre sur le Redmi Note 13 Pro 5G, AliExpress propose de nombreux autres codes promo pour vous permettre de faire des économies supplémentaires sur une myriade d’autres produits :

TOMSGD02 pour 2€ de remise dès 19€ d’achat

pour 2€ de remise dès 19€ d’achat TOMSGD06 pour 6€ de remise dès 49€ d’achat

pour 6€ de remise dès 49€ d’achat TOMSGD12 pour 12€ de remise dès 89€ d’achat

pour 12€ de remise dès 89€ d’achat TOMSGD20 pour 20€ de remise dès 149€ d’achat

pour 20€ de remise dès 149€ d’achat TOMSGD40 pour 40€ de remise dès 269€ d’achat

pour 40€ de remise dès 269€ d’achat TOMSGD80 pour 80€ de remise dès 499€ d’achat

Utiliser les codes promo chez AliExpress

Ces codes sont valables sur tout le site du 19 au 25 août, et peuvent être combinés avec les réductions déjà appliquées pour maximiser vos économies.

Jusqu’au 25 août prochain (inclus), AliExpress propose également jusqu’à -70% de remise pour la Promo de Rentrée 2024 et plus de 160€ de coupons.

De plus, AliExpress s’engage à vous offrir une livraison rapide pour que vous puissiez recevoir votre nouveau smartphone en un rien de temps, prêt pour la rentrée. Cependant, les stocks étant limités, il est crucial d’agir rapidement pour ne pas passer à côté de cette opportunité. L’offre est disponible uniquement pendant la période de la promo de rentrée, alors n’attendez pas !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.