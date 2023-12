Amazon Alexa touché par une panne massive, les commandes vocales ne répondent plus

Amazon Alexa ne répond plus aux commandes vocales depuis plusieurs jours. Les utilisateurs d’enceintes connectées Echo alertent sur cette panne massive, à laquelle le constructeur ne semble toujours pas avoir de solution.

© Pexels

Amazon Alexa peut éteindre la lumière quand vous dormez, jouer de la musique ou encore vous communiquer des résultats sportifs. L’assistant vocal comprend donc toutes sortes d’ordre, ce qui explique le succès des dispositifs dans lesquels il est intégré.

Pour profiter de tout ça, encore faut-il que le robot répondre. Amazon Alexa, nommé ainsi notamment pour que la consonne « X » l’interpelle facilement, souffre d’une panne massive sur les appareils Echo qui inquiète les consommateurs.

Alexa ne répond plus sur les enceintes Amazon, les utilisateurs s’inquiètent

Lorsqu’un objet connecté tombe en panne, ses possesseurs ne tardent jamais à partager leur désarroi sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, les consommateurs alertent concernant les commandes vocales d’Alexa, qui ne répondent plus. Les appareils Echo Dot, la troisième génération d’enceinte connectée d’Amazon, sont notamment touchés. La cinquième génération, sortie pas plus tard qu’en décembre 2022, souffre aussi de la panne.

« Je peux toujours contrôler les lumières et d’autres appareils intelligents via l’application Alexa. C’est juste qu’elle ne semble plus vouloir accepter les commandes vocales liées à l’éclairage », explique un utilisateur sur Reddit. Si seules les commandes liées à la lumière paraissaient touchées, plusieurs personnes attestent que l’ensemble des fonctionnalités vocales d’Alexa sont atteintes.

© Pexels

L’assistant vocal indique qu’il ne connait pas tel système ou qu’il ne reconnaît pas telle pièce. Pour le moment, Amazon n’a pas communiqué sur cette panne qui touche ses enceintes connectées. « Nous nous excusons pour le problème rencontré avec votre Echo Dot. Nous aimerions vérifier cela plus en détail, veuillez contacter notre équipe d’assistance numérique », répond simplement le SAV à une cliente contrariée sur X.

À l’heure actuelle, la meilleure solution serait de redémarrer le dispositif pour qu’Alexa réponde à nouveau, mais cela ne règle pas forcément le problème. Espérons qu’Amazon déploie rapidement un correctif pour cette panne massive qui dure tout de même depuis plus de 48 heures.