Amazon développe une série adaptée de la saga Fallout

Amazon Studios et Bethesda collaborent sur un projet de série inspirée de la célèbre franchise vidéoludique Fallout. Longtemps attendue par les fans du jeu, l’adaptation a été confiée à deux scénaristes expérimentés, les créateurs de Westworld Jonathan Nolan et Lisa Joy. Le producteur exécutif de Fallout 3 et Fallout 4 Todd Howard est également attaché au projet.

Crédit : Bethesda

Dans un communiqué, Nolan et Joy ont exprimé leur affection pour la saga à l’univers post-apocalyptique et leur enthousiasme à travailler sur cette adaptation. « Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes donc incroyablement excités à l’idée de nous associer à Amazon Studios, à Todd Howard et au reste des créateurs brillants de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et obscurément drôle. ».

Une nouvelle série originale Amazon

La nouvelle a été annoncée sur les comptes Twitter de Besthesda et Amazon Studios. La publication est accompagnée d’un court teaser de 20 secondes qui ne dévoile aucune information supplémentaire, la série étant pour l’instant au stade de développement. Le jeu Fallout regorge de personnages et de monstres en tous genres, il est donc difficile à ce stade d’imaginer quelle intrigue suivra la série. Les possibilités sont multiples, ce qui fait da la saga une base idéale pour développer un show de plusieurs saisons.

Avec ce nouveau projet, Amazon Studios continue d’étoffer son catalogue de créations originales avec des valeurs sûres. Dans un peu moins de deux mois sortira la deuxième saison de la série The Boys, qui a fait un carton l’été dernier. On découvrira également en 2021 le spin-off du Seigneur des Anneaux, qui a bénéficié du budget le plus pharaonique de l’histoire du petit écran.

Les autres plateformes de streaming concurrentes misent elles aussi sur des franchises de jeu vidéo. Netflix produit en effet une série animée inspirée de Cyberpunk 2077. HBO s’est récemment lancé dans une adaptation de la saga The Last of Us. Et enfin Showtime travaille également sur une série Halo. La date de sortie de Fallout sur Amazon Prime Vidéo est pour l’instant inconnue.

