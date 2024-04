The Elder Scrolls 6 : une série TV comme Fallout est-elle prévue ? Bethesda vend la mèche

Alors que la série Fallout rencontre un succès fracassant sur Prime Video, les fans de The Elder Scrolls se demandent s’ils peuvent eux aussi espérer une adaptation en série de leur franchise vidéoludique préférée, puisque le sixième jeu est actuellement en cours de développement.

Une série sur The Elder Scrolls est-elle prévue ?

Malheureusement, il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite. Interrogé sur la question par IGN, Todd Howard, le directeur de Bethesda, a clairement fait savoir qu’il n’était pas favorable à une telle adaptation pour le moment.

Selon Howard, il est crucial que ce genre de projet naisse de manière organique, avec des idées fortes au centre, plutôt que de répondre à une simple demande des fans. Il prend l’exemple de Fallout : il a fallu attendre de trouver le bon partenaire créatif, en l’occurrence Jonathan Nolan, pour que le projet se concrétise.

L’univers riche et complexe de The Elder Scrolls, avec ses intrigues profondes et ses personnages hauts en couleur, se prête certes parfaitement à une adaptation en série. Mais Howard craint qu’une telle adaptation ne puisse rendre justice à la richesse de l’univers vidéoludique. Il craint également que la pression des fans ne bride la créativité des scénaristes et ne les empêche de proposer une histoire originale et captivante.

Quel avenir pour The Elder Scrolls

Si Howard ne ferme pas définitivement la porte à une adaptation de The Elder Scrolls, il semble clair que ce n’est pas une priorité pour Bethesda. Pour l’heure, le studio est concentré sur le développement de The Elder Scrolls 6, dont la sortie est encore lointaine.

Le studio a d’ailleurs d’autres projets en cours, comme le fait d’améliorer Starfield, son RPG spatial très critiqué. Il est donc probable que plusieurs années s’écoulent avant que l’on puisse envisager une adaptation de The Elder Scrolls.

En attendant, les fans de The Elder Scrolls peuvent toujours se consoler avec la série Fallout, qui a su captiver son public dès son lancement. Elle propose une aventure post-apocalyptique pleine d’action et d’intrigues. On retrouve l’humour noir et la satire caractéristiques de la licence, ainsi que des personnages attachants et des décors réussis.