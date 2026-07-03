Amazon Luna : les 12 jeux gratuits ajoutés en juillet pour les membres Prime

Amazon Luna étoffe chaque mois son catalogue de jeux gratuits destiné aux abonnés Prime. En juillet, 12 nouveautés sont au programme avec notamment des titres indépendants qui valent le détour.

Si vous êtes membre Amazon Prime, vous avez automatiquement accès à Amazon Luna. Ce service inclut notamment un catalogue de jeux disponibles en cloud gaming, ainsi qu’une sélection mensuelle de titres PC à récupérer pour enrichir votre ludothèque. Les abonnés peuvent ainsi mettre la main sur un code leur permettant d’obtenir leur dû sur les plateformes comme l’Epic Games Store, GOG ou Amazon Games. En juillet, 12 nouveautés sont notamment au programme.

Prime Gaming : la sélection des jeux offerts au mois de juillet

Parmi les ajouts, on retrouve par exemple In Sound Mind, un jeu d’horreur psychologique à la première personne, rempli d’énigmes et de combats de boss, qui explore les souvenirs troublés de plusieurs patients. Vous pourrez aussi vous plonger dans Symphony of War: The Nephilim Saga, un RPG tactique où l’on dirige des escouades sur des champs de bataille tout en faisant évoluer ses unités.

Au programme également : LoneStar, un roguelite spatial mêlant combats tactiques et construction de deck, centré sur l’optimisation progressive de son vaisseau au fil des parties. Notez par ailleurs la présence de l’original Weakless dans la sélection ; un jeu d’aventure 3D où vous incarnez deux personnages sourd et aveugle, devant coopérer pour progresser et résoudre des énigmes.

Voici le programme complet de juillet :

Déjà ajoutés

CyClones (GOG)

Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

LoneStar (Epic Games Store)

9 juillet

Still There (GOG)

Regular Factory: Escape Room (GOG)

16 juillet

Poly Vita (Legacy Games) (Legacy Games)

Framed Collection (GOG)

Escape Academy (Epic Games Store)

23 juillet

In Sound Mind (Amazon Games App)

Mystic Academy: Escape Room (GOG)

30 juillet