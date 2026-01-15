Steam régale avec 4 nouveaux jeux gratuits, foncez les récupérer !

Steam vient d’ajouter quatre nouveaux jeux que vous pouvez obtenir gratuitement. C’est l’occasion d’ajouter plusieurs free-to-play à votre ludothèque. Entre cuisine, plateformes, aventure et exploration, chacun devrait y trouver son compte.

Steam propose régulièrement des offres spéciales qui permettent d’intercepter des jeux gratuits pendant une durée limitée. On pense notamment à Initial Drift Online qui est tout bonnement offert jusqu’au 18 janvier. En marge des cadeaux éphémères, la plateforme vidéoludique met également un catalogue élargi de titres free-to-play à notre disposition. Vous pouvez piocher dedans à souhait pour varier les plaisirs sans avoir à alléger votre portefeuille.

Justement, Steam vient d’ajouter des nouveautés à sa ludothèque de titres en libre accès. Il s’agit de quatre jeux free-to-play fraîchement sortis. Nous vous conseillons de les télécharger dès maintenant même si vous ne comptez pas y jouer tout de suite. S’il est peu probable qu’ils deviennent payants par la suite, vous risquez toutefois de les perdre de vue en raison de l’afflux constant de nouveaux titres sur la plateforme de Valve.

Quels sont les nouveaux free-to-play de Steam ?

Voici les quatre nouveaux arrivants à récupérer dès aujourd’hui :

Le Petit Raccoon vous fera incarner un petit raton laveur qui vient de lancer son restaurant. Pour satisfaire la clientèle, vous devrez dérober des denrées dans l’épicerie voisine et confectionner vos plats discrètement. Un gameplay qui mélange furtivité et gestion de cuisine.

Let’s Save Mice est quant à lui un jeu d’aventure coopératif (quatre joueurs maximum) disponible en accès anticipé. Vous vous glisserez dans la peau de petites souris sur une grande île, avec pour objectif de libérer vos congénères faits prisonniers. Pour ce faire, il faudra résoudre des énigmes, collecter des ressources et affronter des ennemis sans oublier les quêtes et secrets annexes.

Vous pouvez aussi vous laisser tenter par Run Coffee Run, un plateformer au rythme frénétique dans lequel vous devrez rester éveillé à tout prix. Le café sera votre meilleur allié, permettant de retarder l’endormissement et de débloquer des améliorations de mouvement, indispensables pour franchir les obstacles et les différents passages.

Enfin, Lavalamp est un jeu d’exploration à la première personne qui vous plongera dans une atmosphère psychédélique. Il offre une expérience immersive et contemplative, vous permettant notamment d’avoir des interactions singulières avec le décor.