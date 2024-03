Bonne nouvelle pour les joueurs PC : vos jeux GOG débarquent sur Amazon Luna

GOG rejoint Amazon Luna

Bonne nouvelle pour les joueurs PC : le service de cloud gaming Luna d’Amazon annonce un partenariat stratégique avec GOG.com, la boutique en ligne réputée pour son catalogue DRM-free. Cet accord permettra aux utilisateurs de Luna d’accéder prochainement à leur bibliothèque de jeux GOG directement en streaming, et ce sur une multitude d’appareils.

Jouez à vos jeux GOG préférés en streaming sur Luna

Lancée en 2020, la plateforme Luna peine encore à s’imposer face aux leaders du marché tels que Xbox Cloud Gaming et GeForce NOW de Nvidia. L’intégration du catalogue GOG.com constitue une avancée majeure pour Luna : les joueurs pourront profiter d’un large éventail de titres, depuis les classiques du PC gaming jusqu’aux productions indépendantes récentes, en streaming sur une multitude d’appareils : Fire TV d’Amazon, smartphones, tablettes, PC et Mac.

L’un des points forts de ce partenariat réside dans son approche orientée vers l’utilisateur. Les joueurs n’auront pas à racheter les jeux qu’ils possèdent déjà sur GOG.com. Si ces derniers sont également disponibles sur Luna, ils pourront les lancer directement en streaming via la plateforme d’Amazon.

Autre avantage notable : les jeux GOG.com achetés via Luna seront automatiquement ajoutés à la bibliothèque GOG Galaxy sur PC. Cela permettra aux joueurs de poursuivre leur partie en local, sans connexion internet. La synchronisation des sauvegardes et des succès est également prévue, garantissant une continuité parfaite entre les sessions en streaming et hors ligne.

Si la date de sortie précise de cette intégration entre Luna et GOG n’a pas encore été dévoilée, on sait que Luna est d’ores et déjà accessible dans plusieurs pays (dont la France). Accessible sur navigateurs web, Fire TV d’Amazon, certains téléviseurs connectés Samsung et LG, tablettes Fire et appareils mobiles iOS et Android, Luna est un inclus dans l’abonnement Amazon Prime pour profiter d’une large sélection de jeux.