Steam : 4 nouveaux jeux gratuits pour bien débuter la semaine

De nouveaux jeux gratuits sont disponibles sur Steam. Plateforme, puzzle, FPS, exploration… La sélection est pour le moins protéiforme. Vous devriez y trouver votre bonheur sans débourser le moindre centime.

Les plateformes vidéoludiques comme Steam lâchent régulièrement des jeux gratuits. Si vous êtes réactif, vous pouvez étoffer à moindre coût votre ludothèque. Après avoir offert Narvas, un jeu de tir à défilement horizontal, quatre nouveaux titres sont accessibles gratuitement sur le service. Et il y en a pour tous les goûts !

Ferret: Quest est un jeu de plateforme à défilement horizontal. Il met en scène un furet qui lance des glands sur ses ennemis et s’efforce de les esquiver quand cela est possible. Au programme : des environnements variés truffés d’obstacles qu’il faudra contourner. Le timing et le positionnement sont essentiels : seuls des réflexes aiguisés vous permettront de venir à bout des différents niveaux.

Steam offre quatre jeux très différents

Dans un autre registre, Steam vient d’ajouter Bomb’s Lair à son catalogue de free-to-play. Dans ce jeu de puzzle 2D développé par Vetche Studio, vous devrez explorer des labyrinthes souterrains regorgeant d’énigmes complexes à résoudre. Il faudra notamment lancer des bombes pour vous frayer un chemin jusqu’au fabuleux trésor, gardé jalousement par des créatures explosives. 48 niveaux vous attendent avec une difficulté croissante.

Par ailleurs, vous pouvez mettre la main sur un titre en cours de développement intriguant. Vythzkel‑of‑City Dinasty est un jeu d’exploration qui vous plonge dans un univers unique et paisible. Vous construisez, développez et contemplez votre ville au cœur d’un monde immersif que vous pouvez explorer à votre rythme. Le titre propose des dialogues avec les habitants, des interactions avec les décors et une ambiance sonore relaxante, mêlant tristesse et espoir.

Enfin, Pest’Off est un FPS au style cartoonesque créé par des étudiants de l’École de jeux vidéo de Montréal. Le principe ? Entrer dans des zones grouillant de mutants agressifs pour les exterminer avant de passer au contrat suivant. Comme si l’extermination de monstres n’était qu’une simple journée de travail. En gagnant de l’argent, vous pourrez débloquer un meilleur arsenal et des améliorations essentielles.