Amazon Prime Gaming : les deux derniers jeux gratuits de 2023 sont à récupérer rapidement

L’année 2023 aura été marquée par les sorties de nombreux jeux de grande qualité. Certains se sont distingués aux Game Awards, comme Baldur’s Gate 3 ou encore Alan Wake 2. Cependant, récupérer ces titres aussi peu de temps après leur sortie nécessite tout de même de dépenser une somme importante.

En attendant que les tarifs baissent, les joueurs PC peuvent patienter grâce aux jeux gratuits proposés par Amazon Prime Gaming. La boutique en ligne offre deux nouveaux titres pendant quelques jours.

Deux nouveaux jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming

Dès aujourd’hui, vous pouvez récupérer les deux derniers jeux gratuits de l’année offerts par Amazon Prime Gaming. Ils seront disponibles en fin de journée. Rappelons que pour en profiter, vous devez être abonné à Prime. Ensuite, vous n’avez plus qu’à ajouter les titres à votre bibliothèque pour les conserver à vie, comme sur l’Epic Games Store.

Le premier d’entre eux se nomme A Tiny Sticker Tale. Il s’agit d’une expérience de seulement deux petites heures durant laquelle vous incarnez Flynn, un ânon qui tente de changer le monde grâce aux pouvoirs des autocollants.

L’œuvre d’Ogre Pixel à l’esthétique charmante vous demande de résoudre toutes sortes d’énigmes pour arriver au bout de l’aventure. La presse lui octroie la très belle note de 80/100 sur Metacritic, alors que les joueurs Steam ont, eux aussi, apprécié le jeu.

Amazon Prime Gaming offre également Asteroids : Recharged à partir d’aujourd’hui. Adamvision Studios et SneakyBox ont revisité Asteroids, un classique du shoot ’em up, pour proposer un gameplay et des graphismes plus modernes.

Le titre vous embarque dans l’espace où 30 niveaux de plus en plus difficiles vous attendent. Bien sûr, en plus de les compléter, l’objectif est de réaliser le meilleur score possible pour grimper au classement mondial.

Notez que le titre offert par Amazon Prime Gaming est jouable aussi bien en solo qu’en écran partagé. Il ne fait pas partie des meilleurs jeux coop de tous les temps, mais vous offrira sûrement quelques heures de plaisir.