Amazon Prime Gaming : deux excellents jeux gratuits à récupérer, vous êtes gâté

Si vous ne voulez pas dépenser 60 € ou 70 € sur les grosses productions récentes, on vous conseille de vous tourner vers les boutiques en lignes comme l’Epic Games Store ou Amazon Prime Gaming pour récupérer des jeux gratuits.

Même s’il faut être abonné à Prime pour obtenir les titres offerts par Amazon, ces quelques euros dépenses par mois permettent généralement de mettre la main sur des softs de qualité. La preuve avec les jeux offerts par Amazon Prime Gaming cette semaine.

Deux gros jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming cette semaine

Dès aujourd’hui, les abonnés au Xbox Game Pass pourront (re)découvrir l’édition définitive du reboot de Tomb Raider en 2013. Amazon Prime Gaming propose aussi aux joueurs de se plonger de cette aventure, puisque Tomb Raider : Game of the Year Edition est l’un des deux titres offerts par la plateforme. Vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque dès maintenant.

Rappelons que le soft de Crystal Dynamics vous place aux commandes d’une jeune Lara Croft en vadrouille dans le sud de l’Asie pour prouver l’existence du Royaume perdu de Yamatai. Malheureusement, l’expédition ne se passe pas comme prévu et Lara se retrouve naufragée, comme les autres membres de son groupe.

Ce reboot de Tomb Raider offre une aventure bien différente des opus précédents, puisqu’elle comprend de l’infiltration et même du craft. Aux feux de camp, vous pouvez améliorer l’équipement de Lara et débloquer de nouvelles compétences pour faciliter les combats, l’exploration ou encore la récupération de ressources.

Les environnements à parcourir sont bien plus ouverts que dans les premiers Tomb Raider. Il existe même des tombeaux bonus à explorer. Notez que cette édition GOTY comprend six tenues supplémentaires pour Lara, ainsi que six cartes et quatre personnages débloqués d’office en multijoueur.

L’autre jeu offert par Amazon Prime Gaming cette semaine se nomme LEGO STAR WARS III : The Clone Wars. Comme son titre l’indique, il vous fait revivre la Guerre des clones des films Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones, Star Wars : The Clone Wars et la série d’animation Star Wars : Clone Wars.

Évidemment, il faut accepter que l’histoire sérieuse de la saga soit tournée à la dérision et se montrer sensible à l’humour si particulier des jeux LEGO. Au-delà de sa narration, le jeu propose une bonne dose de combats que vous pouvez vivre aussi bien en solo qu’en coopération locale. Les deux titres offerts par Amazon Prime Gaming devraient vous occuper une trentaine d’heures au total.