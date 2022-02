Amazon Prime : le prix de l’abonnement augmente fortement aux États-Unis

Amazon a annoncé une forte hausse du prix de l’abonnement Prime. Pour le moment, cette augmentation concerne uniquement les États-Unis. Aucune information n’a encore été communiquée pour l’Europe et la France.

Pour la première fois depuis 2018, le prix de l’abonnement Amazon Prime va augmenter. Et ce n’est pas une légère hausse. L’abonnement mensuel va passer de 12,99 $ à 14,99 $ et l’abonnement annuel de 119 $ à 139 $.

Un colis Amazon – Crédit : Wicked Monday / Unsplash

Pour le moment, cette forte hausse de prix concerne exclusivement les États-Unis. Les abonnés américains ne s’attendaient pas à une telle augmentation, surtout dans cette période de crise sanitaire. De nombreuses personnes dépendent effectivement des livraisons Amazon depuis le début de la pandémie.

Amazon justifie la hausse du prix de Prime par des coûts plus élevés causés par la pandémie

Pour les nouveaux abonnés à Amazon Prime, la hausse de prix sera effective à partir du 18 février 2022. Pour les abonnés actuels, le changement se reflétera sur la facture dès le 25 mars 2022. Bien entendu, les clients peuvent se désabonner gratuitement avant l’augmentation du prix.

Selon le géant de l’e-commerce, cette hausse se justifie par le nombre de services proposés par Prime ainsi que le coût plus élevé des livraisons. Andy Jassy qui a remplacé Jeff Bezos au poste de PDG a déclaré que « comme prévu pendant les fêtes de fin d’année, nous avons constaté une augmentation des coûts due à la pénurie de main-d’œuvre et aux pressions inflationnistes, et ces problèmes ont persisté au premier trimestre en raison d’Omicron ».

Amazon Prime propose notamment la livraison gratuite en un jour ouvré ainsi que l’accès à d’autres services comme Amazon Prime Video, Amazon Photos, Prime Music et Prime Reading. Les abonnés profitent également d’un abonnement gratuit par mois à une chaîne Twitch avec Twitch Prime et au Prime Day, une journée de grosses soldes réservée aux membres Prime.

Enfin, Amazon n’a pas encore précisé si l’augmentation du prix concernera d’autres pays en dehors des États-Unis. En France, l’abonnement Prime coûte toujours 5,99 €/mois ou 49 €/an. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’un essai gratuit de 30 jours et vous désabonner à tout moment pour ne pas être facturé après l’essai.

Source : Mashable