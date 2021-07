Amazon : qui est Andy Jassy, l’homme qui remplace Jeff Bezos au poste de PDG ?

C’est officiel, Jeff Bezos a cessé aujourd’hui d’être le PDG d’Amazon, et a passé le relais à Andy Jassy. Ce dernier devient dès ce lundi le PDG de l’un des géants mondiaux de la technologie. Mais qui est-il ?

Andy Jassy, 53 ans, prend la relève de Jeff Bezos, qui reste président exécutif d’Amazon et le plus gros actionnaire de la société. Cette décision marque la fin d’une époque pour l’homme qui a lancé Amazon dans un garage en 1994 et l’a porté à des sommets inimaginables au fil des ans.

Andy Jassy – Crédit : Wikipédia

Recruté par Amazon en 1997, Andy Jassy est connu de ses collègues et subordonnés comme quelqu’un de discret et de facile à contacter, selon un rapport de Bloomberg. Quelques années après avoir rejoint l’entreprise, après avoir été diplômé de la Harvard Business School, Jassy a failli être renvoyé lors d’un licenciement, mais a finalement été sauvé par Jeff Bezos.

Il occupait au début de sa carrière le poste de premier conseiller technique de Bezos, avant d’accéder au poste de PDG de la division Amazon Web Services du géant américain. Il a instauré la préférence d’Amazon pour une prise de décision rigoureuse basée sur les données dans l’ensemble d’AWS et est connu pour intervenir dans les réunions lorsque les cadres prennent des chemins sans rapport avec la satisfaction du client.

Andy Jassy n’était pas le premier choix pour succéder à Jeff Bezos

Jassy avait été nommé PDG d’AWS lors d’une réorganisation qui a permis à Jeff Wilke, cadre de longue date dans le domaine de la logistique et de la vente au détail, de superviser l’unité de vente au détail d’Amazon. Ce dernier aurait pu succéder à Jeff Bezos, mais Wilke a annoncé prendre sa retraite l’année dernière. Jassy est donc devenu le successeur évident de Bezos.

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, va recevoir des actions pour un montant total de plus de 214 millions de dollars, un paiement élevé qui sera acquis sur 10 ans. Au total, ce sont 61 000 actions qui seront offertes à Jassy.

Bezos ne disparaît pas complètement. Il restera président exécutif du conseil d’administration d’Amazon et prévoit de rester impliqué dans les nouveaux projets de l’entreprise. Cependant, il devrait désormais se concentrer sur ses activités de philanthrope ou ses autres entreprises comme Blue Origin. Pour rappel, le milliardaire embarquera dans le premier vol spatial touristique de Blue Origin à bord de la capsule New Shepard. Les 4 passagers passeront notamment au-dessus de la ligne de Kármán, qui marque la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace pour la Fédération aéronautique internationale. Jeff Bezos deviendrait donc officiellement un astronaute.

Source : Gulfnews